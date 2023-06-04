“شوف يلا ببلاش”.. القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا مجانًا بدون اشتراك

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2023، ستجري مباراة المارد الأحمر المصري والوداد المغربي، سيتم إقامة المباراة في استاد القاهرة، بتاريخ 4 يونيو 2023، هذه المباراة من المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، حيث سيتم السماح لـ 50 ألف متفرج بالحضور، بالنسبة للبث التلفزيوني، ستكون قناة بي إن سبورت هي القناة المفتوحة للبث المباشر، بينما ستكون قنوات بي إن سبورت المشفرة أيضًا تنقل المباراة، هناك أيضًا قناة أون تايم سبورت الأرضية التي يمكن الوصول إليها عن طريق البث التلفزيوني الأرضي.

مباراة الاهلي والوداد المغربي

بالنسبة للتشكيل المتوقع للنادي الأهلي، من المتوقع أن يستخدم المدير الفني كولر التشكيل الذي استخدمه في المباراة الأخيرة ضد سيراميكا في الدوري، سيتم استبعاد الحارس محمد الشناوي والمدافع ياسر إبراهيم، مع الاحتفاظ بتشكيلة الفريق الأساسية للاستفادة من التناغم بين الخطوط.

سيقوم الحكم الليبي معتز إبراهيم بتحكيم المباراة، بينما سيكون الحكم التونسي هيثم قيراط حكمًا لنظام الفيديو المساعد (VAR)، ومصطفى غربال مساعدًا له

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد المغربي

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد من أهم ما يبحث عنه الوطن العربي والإفريقي أجمع، حيث في المواجهات السابقة بين الأهلي والوداد المغربي، تفوق الوداد بنتائج أفضل، حيث فاز الأهلي في أربع مباريات فقط، بينما فاز الوداد في خمس مباريات، وانتهت مباراتان بالتعادل، تطمح جماهير الأهلي للفوز في هذا النهائي

سيخوض النادي الأهلي هذا اللقاء بدافع قوي للانتقام واستعادة مكانته بعد خسارته للقب الحادي عشر أمام الوداد المغربي. يُذكر أن هذه المباراة هي مرة ثانية على التوالي التي يتقابل فيها الفريقان في المباراة النهائية للبطولة. في النسخة السابقة من البطولة، تمكن الوداد من التتويج باللقب بعد فوزه بنتيجة 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد تنقل فعاليات مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا ، شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال إفريقيا في المنطقة، وذلك من خلال قناة bein sports hd 4، المخصصة للبطولة، بجانب قناة أون تايم سبورت الرياضية التردد الأرضي.

تردد بي إن سبورت 4 على نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد بي إن سبورت 4 على سهيل سات

التردد: 11585

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3