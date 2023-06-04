هتااكل لحمة ولا لأ!!.. اسعار اللحوم الحمراء الان قبل قدوم عيد الأضحي المبارك

ثبتت اسعار اللحوم الحمراء الان على وجه الاستقرار. في محلات الجزارة، تراوح سعر الكيلو الجملي بين 250 إلى 300 جنيه، بينما سجل سعر الضاني 370 جنيهًا بدلاً من 350 جنيهًا، أما بالنسبة للحوم الكندوز، فقد وصلت إلى 280 جنيهًا عند القصابين مقابل 350 جنيهًا، وذلك يعتمد على جودة اللحم والمنطقة، بالنسبة للحم المفروم المستورد، فقد بدأت الأسعار من 170 جنيهًا وفقًا لعدد من التجار في الأسواق.

اسعار اللحوم الحمراء الان

وأكد التجار أن سعر الكبدة البلدي في محلات الجزارة بلغ 360 جنيهًا في القاهرة الكبرى والإسكندرية أجود الأنواع، وأسعار الكيلو لحوم الماعز وصلت إلى 380 جنيهًا، وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البقرية البلدية “قباني”، فقد تراوحت بين 125 إلى 130 جنيهًا العجول البقرية و115 إلى 120 جنيهًا للعجول الجاموسية للكيلو الواحد، وشهدت أسعار العجل تراجعًا بين 2000 إلى 4000 جنيه نتيجة لتباطؤ معدلات الشراء وانخفاض الطلب في السوق.

وأشار التجار إلى أن سعر اللحم الكندوز السوداني في المنافذ الاستهلاكية الحومية يتراوح حوالي 190 جنيهًا للكيلو للحوم البلدية، بينما يتراوح بين 225 إلى 250 جنيهًا في منافذ وزارة الزراعة للحوم الكندوز حسب الجودة والقطعة، بحسب ما ذكره التجار، يتراوح سعر كيلو “الجاموسة اللحم” بنوعية قباني حوالي 175 جنيهًا، في حين يبلغ سعر كيلو “البقرة اللحم” حوالي 200 جنيه، وسعر كيلو “العجلة اللحم” يبلغ حوالي 120 جنيهًا، وأما سعر كيلو “الفحلة اللحم” الصغيرة الجاموس فهو 115 جنيهًا.

أسعار اللحوم اليوم في مصر

وأشار التجار إلى أن سعر العجل البقري بوزن 200 كجم يتراوح حوالي 135 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر العجل بوزن 300 كجم حوالي 125 جنيهًا، وزن 150 كجم يصل إلى 150 جنيهًا، وفقًا لما أفاد به التجار، فإن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 140 إلى 150 جنيهًا للأنواع المستوردة مثل الأوكرانية والإسبانية والكولومبية وغيرها.

وأكد التجار أن سعر العجول البقري الرضيعة يبلغ حوالي 12 ألف جنيه، بينما يصل سعر البتلو البقري الرضيع إلى 12 ألف جنيه، وسعر العجول الجاموسية الرضيعة يتراوح حوالي 8000 جنيه للرأس، مع تراجع يتراوح بين 1000 جنيه و2000 جنيه، وأفاد التجار بأن سعر البقرة الوالدة يتراوح بين 50 ألف و 65 ألف جنيه، مع زيادة قدرها 10 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر الجاموسة بين 50 ألف و 75 ألف جنيه.

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سعر كيلو اللحم في محلات الجزارة

وفيما يلي قائمة اسعار اللحوم الحمراء الان المتداولة اليوم في محلات الجزارة ومنافذ الوزارات المختلفة.