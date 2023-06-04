عاوز تتفرج!!.. نزل تردد قناة المغربية الرياضية TNT لمتابعة مباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري ابطال افريقيا

نزل تردد قناة المغربية الرياضية والتي تتميز القناة المغربية 3 ببثها المستمر على مدار الـ 24 ساعة، حيث تقدم برامجها المتنوعة وتغطية حصرية لأحداث الرياضة في المغرب، مع التركيز على تطورات الأحداث الرياضية لحظة بلحظة، قامت الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة باعتماد قناة arryadia 3 maroc، المعروفة باسم “TNT”، لنقل مباريات الدوري المغربي الممتاز في موسم 2023

قناة المغرب TNT

تحتضن شبكة “TNT” مجموعة من القنوات الحصرية التي تقدم تغطية شاملة للأحداث الرياضية في المملكة المغربية، تتميز هذه الشبكة بتنوع برامجها الرياضية وتغطيتها لمختلف الفعاليات الرياضية في مختلف المدن والبطولات الرسمية، تعتبر “TNT” الشبكة الرياضية الرائدة في المغرب، حيث تسعى جاهدة لتلبية احتياجات المشجعين وعشاق الرياضة من خلال تقديم محتوى متميز وشيق يشمل كل التفاصيل والأحداث الهامة.

سيقام لقاء ناري بين فريقي الأهلي والوداد المغربي في المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، وذلك في ملعب استاد القاهرة الدولي، اليوم الاحد في تمام الساعة التاسعة مساءً. وتأتي هذه المباراة بعدما توج الوداد المغربي بلقب النسخة السابقة من البطولة بعد فوزه على الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية، وسيتم إقامة مباراة الإياب بين الفريقين في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء في الحادي عشر من الشهر الحالي، في تمام العاشرة مساءً.

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يحظى نادي الوداد الرياضي بلقب الدوري المغربي بشكل استثنائي، حيث توج باللقب 22 مرة، مما يجعله النادي الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة، وقد حقق الوداد الرياضي النسخة الأخيرة من الدوري في عام 2022، مما يعزز مكانته كأحد الأندية القوية المهيمنة على المنافسة المحلية.

تردد قناة المغربية الرياضية 3 عرب سات 2023:

يمكنكم تحميل تردد قناة المغربية الرياضية على القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد التالي:

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