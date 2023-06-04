تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة لمباراة الأهلى والوداد المغربى..نهائى ابطال افريقيا

يبحث جماهير النادى الأهلى عن تردد قناة اون تايم سبورت وذلك لمتابعة احداث مباراة الاهلى والزمالك وذلك ضمن نهائى دورى أبطال أفريقيا حيث يسعى النادى الأهلى إلى اتاخذ اللقب بعد خسارته العام الماضى، ومن خلال موقع البديل ستتعرف على تردد القناة لمتابعة احداث المبارة.

موعد مباراة الأهلى والوداد

تنطلق مباراة الأهلي والوداد مساء يوم الأحد الموافق 4 يونيو حيث تنطلق صافرة المباراة الساعة 9.00 بتوقيت القاهرة والساعه العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة 7.00 بتوقيت الرباط، وتقام المباراة على إستاد القاهرة الدولي، جدير بالذكر أن تقوم أون تايم الأرضية بنقل المباراة، تتولى bein sport 4 HD نقل المباراة عبر البث الفضائي المشفر، ويمكنك إضافة البث الأرضي لأون تايم أو تتابع المباراة عبر قناة بي أن سبورت أن كنت من المشتركين في القناة، وخلال السطور القادمة ستتعرف على تردد القنوات القناة.

تردد قناة أون تايم سبورت

التردد الجديد: 10853.

معدل الترميز: يكون

معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.

القمر الصناعي: على نايل سات.

الاستقطاب: هو أفقي.

تردد قناة أون تايم سبورت 2

التردد الجديد: 12303.

معدل الترميز: يكون

معامل تصحيح الخطأ: هو ⅚.

القمر الصناعي: على نايل سات.

الاستقطاب: هو أفقي.

تشكيل النادى الاهلى أمام الوداد المغربى

من المتوقع أن يواجه الأهلى الوداد بتشكيل مكون من،