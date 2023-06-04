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الذهاب : تشكيلة الاهلي امام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

علي ابو مازنمنذ 6 دقائق
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حالة من الترقب الشديد من قبل جماهير النادي الأهلي من اجل الاستطلاع علي تشكيل النادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي والتي ستكون قمة من قمم دوري أبطال افريقيا حيث اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو 2023، وذلك من اجل ان يكون مستعد لمواجهة الضيف نادي الوداد المغربي في المواجهة التي ستجمع بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي امام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا

واعلن المدير الفني السويسري مارسيل كولر، عن التشكيل المبدئ للمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا والتي ستكون امام نادي الوداد وسيكون التشكيل لم يتوافر بيه العديد من العناصر الرئيسية بالفريق كما هو معتاد وسوف نستعرض كافة التفاصيل الخاصة بالتشكيل امام حضراتكم لإطلاعكم وسيكون مكون من كلاً من :

تشكيلة الاهلي امام الوداد المغربي

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: على معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية.

خط الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

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علي ابو مازنمنذ 6 دقائق
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