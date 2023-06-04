الذهاب : تشكيلة الاهلي امام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

حالة من الترقب الشديد من قبل جماهير النادي الأهلي من اجل الاستطلاع علي تشكيل النادي الأهلي في مواجهة الوداد المغربي والتي ستكون قمة من قمم دوري أبطال افريقيا حيث اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت الموافق الثالث من يونيو 2023، وذلك من اجل ان يكون مستعد لمواجهة الضيف نادي الوداد المغربي في المواجهة التي ستجمع بين الطرفين مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلي امام الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا