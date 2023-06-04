تفتكر بقي من كام السنادي! تنسيق التمريض الدقهلية بعد الاعدادية والأوراق والشروط

تنسيق التمريض الدقهلية في انتظار الطلاب الذين أنهوا امتحاناتهم في الشهادة الإعدادية إعلان النتائج خلال الساعات القادمة، تم الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات وتمت المصادقة عليها، في هذا الوقت، يبحث الطلاب عن بدائل للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة، واحدة من هذه البدائل هي مدارس التمريض العادي، سنتناول فيما يلي أهم الشروط والمميزات التي تتمتع بها هذه المدارس.

توقعات تنسيق التمريض الدقهلية 2023

من المتوقع أن يتم الحفاظ على مستوى تنسيق التمريض الدقهلية للعام 2023 على ما هو مشابه للعام السابق 2022، وسيتم تحديد الحد الأدنى للقبول بناءً على الحد الأدنى الذي تم تحديده في العام الماضي، من المرجح أن يتراوح الحد الأدنى للقبول في مدارس التمريض لعام 2023 بين 267 و 270 درجة، وسيتم قبول الطلاب الذين يستوفون الشروط المعلنة ويحققون هذه الدرجات، ولكن يجب ملاحظة أن هذه التوقعات قد تختلف وفقًا لتوجهات الجهات المسؤولة واعتبارات التنسيق لهذا العام المحدد.

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شروط القبول بمدارس التمريض لطلاب الصف الثالث الاعدادي محافظة الدقهلية

قبل معرفة تنسيق التمريض الدقهلية توجد مجموعة من المعايير التي يجب توفرها لدى الطلاب الراغبين في الالتحاق بمدارس التمريض، وتشمل ما يلي:

يجب على الطالب أن يكون حاصلاً على شهادة الصف الثالث الإعدادي في نفس العام الذي سيتم فيه تنسيق مدارس التمريض لعام 2023. يجب أن يكون الطالب من الجنسية المصرية. يجب أن يكون عمر الطالب المتقدم بين 15 و18 عامًا. يجب أن يجتاز الطالب الفحص الطبي والاختبار الشخصي المطلوب. يتعين على الطالب أن يجتاز اختبارات نفسية في المدرسة. بالنسبة للطالبات، يجب أن تكون المتقدمة غير متزوجة وأن تلتزم بعدم الزواج خلال سنوات الدراسة في مجال التمريض. يجب أن يكون لدى الطالب مظهرًا حسنًا وسلوكًا لائقًا وسمعة حسنة. يجب أن يجتاز الطالب اختبار اللغة الإنجليزية وأن يحصل على ما لا يقل عن 7 درجات من أصل 10 درجات. يتطلب الأمر أيضًا اختبارًا نفسيًا تحت إشراف أخصائي نفسي.

يتعين على الطالب اجتياز اختبار اللغة العربية من خلال اختبار الإملاء، ويجب أن يحصل على ما لا يقل عن 7 درجات من أصل 10 درجات لاجتياز الاختبار.