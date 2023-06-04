بتقبل من كام!! تنسيق الثانوية العامة الدقهلية 202/20244 وباقي المحافظات عادي ومنازل

ينتظر الجميع بفارغ الصبر الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة الدقهلية للعام الدراسي 2023-2024، حيث يتم تحديد خطوات وآليات التقديم للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات المصرية، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بعد الانتهاء من إعلان نتائج الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات. وسيتم الإعلان عن تفاصيل التنسيق والمواعيد المحددة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والمواقع الرسمية للمديريات التعليمية في كل محافظة، وذلك بطريقة حصرية وغير متاحة على الإنترنت.

مؤشرات تنسيق الثانوية العامة الدقهلية 2023

تعتمد عملية تنسيق الثانوية العامة الدقهلية على عدة عوامل مرتبطة بأداء الطلاب وتوافر المقاعد الدراسية، يعتمد التنسيق على درجات الطلاب المتقدمين وعدد المدارس المتاحة لاستيعابهم. عندما تكون الدرجات مرتفعة ويكون هناك عدد قليل من المقاعد مقابل عدد كبير من الطلاب، يرتفع مستوى التنسيق. وعلى سبيل المثال، تتصدر محافظة الدقهلية قائمة المحافظات في عملية التنسيق بسبب نسبة النجاح العالية وعدد الطلاب الذين يتقدمون للالتحاق بالمدارس الثانوية العامة فيها، هذه المعلومات الحصرية ولا تتوفر عبر الإنترنت بسهولة.

تنسيق الثانوية العامة 2023 /2024 جميع المحافظات

يتوقف نظام التنسيق في الثانوية العامة على مجموعة من المعايير المحددة، تشمل نسبة النجاح في كل محافظة ومتوسط الدرجات للطلاب، وتختلف إجراءات التنسيق من محافظة إلى أخرى، حيث يتم تحديد الحد الأقصى الدرجات المطلوبة للقبول في الكليات والجامعات حسب كل محافظة على حدةذ على سبيل المثال؛

يتم تنسيق الثانوية العامة في القاهرة على أساس مجموع 240 درجة في حين يصل التنسيق في الجيزة إلى 218 درجة وفي الشرقية إلى 238 درجة، وهكذا لباقي المحافظات. وتختلف نتائج التنسيق في المحافظات الأخرى، حيث تصل إلى 258 درجة في سوهاج و252 درجة في كفر الشيخ. تنسيق الثانوية العامة الدقهلية 250 درجة وغيرها من المحافظات.

ويتم الإعلان عن تفاصيل التنسيق والدرجات المطلوبة في كل محافظة عبر وسائل حصرية وغير متاحة على الإنترنت.