“باي باي مُشفر” القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد في دوري ابطال افريقيا .. 3 قنوات مجانًا

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد، تحظى مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023 بشغف كبير من قبل عشاق ومحبي كرة القدم، ولهذا السبب، نقدم لكم معلومات حصرية حول القنوات المفتوحة التي ستنقل هذه المباراة المثيرة، بعد تحقيقه لتعادل بنتيجة 2-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، نجح ممثل كرة القدم المغربية في حصد بطاقة التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي، تمكن الممثل المغربي من التفوق بفضل أفضلية الأهداف المسجلة خارج ملعبه، ليحقق إنجازًا استثنائيًا في هذه المنافسة المثيرة.

مباراة الاهلي والوداد

تمكن فريق الأهلي من التأهل للدور النهائي بعد تجاوزه تحدي الترجي التونسي في المربع الذهبي للبطولة بفوزه الكبير بأربعة أهداف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بالمقابل، نجح الوداد المغربي في الوصول إلى المباراة النهائية بعد تخطيه فريق صن داونز الجنوب الإفريقي في مرحلة الدور نصف النهائي للبطولة.

نترقب جميعًا هذه المواجهة المثيرة ونتمنى أن تكون فرصة لعشاق كرة القدم للتمتع بمباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك في ساحة الاستاد الكبيرة التي ستشهد حضور الجماهير الحماسية من جانبي الفريقين.

موعد مباراة الاهلي والوداد نهائي دوري أبطال إفريقيا

باستاد القاهرة الدولي، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري لاستضافة نادي الوداد البيضاوي المغربي في القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد الأولى من نهائي دوري أبطال إفريقيا، ستقام المباراة في مساء يوم الأحد الموافق 4 من شهر يونيو المقبل، وسيكون الاستاد مكانًا مثيرًا لهذا الصراع الكروي الهام.

التحضيرات مستمرة في النادي الأهلي لتأمين الأجواء المثالية والظروف اللازمة لاستقبال المباراة. يتواجه الفريقان في مواجهة قوية ومنتظرة، حيث يسعى كل فريق للفوز وتحقيق نتيجة إيجابية في ذهاب هذا النهائي المرتقب

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، يمكنكم الاستمتاع بالتغطية الحصرية عبر قنوات “بي إن سبورتس” المشفرة، ومن خلال البث الأرضي، ستتاح لكم فرصة متابعة المباراة عبر قناة “Time Sports” المصرية التي ستقدمها لكم بشكل مفتوح ومجاني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

قناة Sky Sport 1 Deutschland

القمر الصناعي: Astra 1B 1H 2C.

التردد: 12031.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة BT Sport 2 HD

القمر الصناعي Astra 2A 2B 2D.

التردد: 12515.

الأستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 22000.

تردد قنوات المغربية الرياضية الجديد

عبر القمر الصناعي نايل سات التردد هو 11157.

معدل الاستقطاب راسي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.