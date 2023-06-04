زلزال وقلق بالمحلات.. اسعار الذهب اليوم عيار 21 والسبيكة بيع وشراء بالمصنعية لحظة بلحظة

شهد اسعار الذهب اليوم ارتفاعًا ملحوظًا في ساعات الظهيرة من يوم الجمعة الموافق 2 يونيو، مقارنة بأسعارها في ساعات الصباح الباكر، وشهدت أسعار الذهب زيادة، حيث بلغ سعر عيار 21 نحو 2380 جنيهًا للبيع و2360 جنيهًا للشراء، بينما كانت في اليوم السابق حوالي 2360 جنيهًا للبيع و2350 جنيهًا للشراء، مما يعني ارتفاعًا بقيمة 20 جنيهًا للجرام.

أسعار الذهب عالميا

شهدت اسعار الذهب اليوم ارتفاعًا عالميًا حيث اقترب سعر الأوقية من حاجز 2000 دولار، وسجلت أسعار العقود الآجلة في البورصات العالمية ارتفاعًا بنسبة 0.5٪، حيث بلغت قيمة الأوقية 1992 دولارًا. وفي نفس الوقت، ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.6٪ لتصل إلى 1974 دولارًا، هذا يعكس توجه المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن في ظل التوترات الاقتصادية والسياسية العالمية.

اسعار الذهب اليوم في سوق الصاغة

حصلنا على تقرير حصري يكشف عن أحدث أسعار الذهب في سوق الصاغة، وفقًا لتقديرات أمير رزق، الخبير في المشغولات الذهبية، فإن الأسعار تتراوح على النحو التالي:

وفقًا لآخر التحديثات، فإن سعر جرام الذهب عيار 24 بلغ حوالي 2708 جنيهات، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2370 جنيهًا. أما سعر جرام الذهب عيار 18 فقد وصل إلى حوالي 2031 جنيهًا. هذه الأسعار قد تختلف قليلاً بحسب السوق والتوقيت.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تشهد اسعار الذهب اليوم والجنيه الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر البيع حوالي 19700 جنيه، وسعر الشراء حوالي 18880 جنيه للجنيه الواحد. يتم حساب هذه الأسعار وفقًا للعيار 21 وزن صافي، بدون المصنعية. يجب ملاحظة أن هذه الأسعار قد تتغير بناءً على حركة السوق والظروف الاقتصادية الحالية.