“خزن الفريزر” اسعار الدواجن اليوم في البورصة .. بكم سعر الفراخ البيضاء والبانيه والبيض الان

شهدت اسعار الدواجن اليوم الطازجة تراجعًا في أسعارها اليوم الخميس، مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في اليوم السابق. وفقًا لأحدث تحديث لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، فقد بلغ متوسط سعر الدواجن حوالي 82.29 جنيه، بتراجع قدره 1.83 جنيه، يجب الإشارة إلى أن هذه الأسعار قد تختلف في بعض مناطق الجمهورية.

اسعار الدواجن اليوم

ووفقًا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، يتراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء في مصر اليوم بين 72.68 جنيه، وأعلى سعر للدواجن البلدي يصل إلى 91.9 جنيه، تعتبر مصر منتجًا لحوالي 1.6 مليار طائر سنويًا، وهذا الإنتاج يلبي احتياجات السوق المحلية بنسبة تصل إلى 95%، مع وجود فجوة تبلغ حوالي 5% بين الإنتاج والاستهلاك، وفقًا لبيانات شعبة الدواجن.

ارتفاع أسعار الأعلاف وأزمة الاستيراد خلال الأشهر الماضية تسببت في نقص المعروض من الدواجن والبيض وزيادة كبيرة في أسعارها.

اسعار الفراخ البيضاء

تم الاستقرار في اسعار الدواجن اليوم البلدي اليوم في المزارع، حيث بلغت الآن 99 جنيهًا، ويصل سعرها للمستهلك بسعر 105 جنيهات.

أما بالنسبة لأسعار أجزاء الدواجن اليوم، فقد سجلت أسعار البانيه 165 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب المنطقة السكنية.

أما أسعار الأوراك، فتتراوح بين 75 و81 جنيهًا للكيلو، وذلك حسب المنطقة السكنية.

وبالنسبة لأسعار الكبد والقوانص، فقد سجلت قيمة تتراوح بين 65 و70 جنيهًا للكيلو.

وأخيرًا، بلغت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 45 و60 جنيهًا.

اسعار الكتكوت اليوم

بعد معرفة اسعار الدواجن اليوم تشهد أسعار الكتاكيت اليوم تراجعًا في المزارع، حيث بلغ سعر الكتكوت الأبيض 12 جنيهًا.

وسجل الكتكوت الساسو 11 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت البلدي إلى 7 جنيهات؟ هبط أيضًا سعر الكتكوت الهجين ليسجل حوالي 7 جنيهات، وبلغ سعر الكتكوت الفيومي 8 جنيهات.

اسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض استقرارًا في مصر اليوم، حيث بلغ سعر طبق البيض الأبيض نحو 78 جنيهًا، فيما سجل سعر طبق البيض الأحمر حوالي 85 جنيهًا، بلغ سعر طبق البيض البلدي 105 جنيهات.