Results الآن رابط PDF استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا تحميل نتائج سادس ابتدائي

يواصل الآلاف من الطلاب في البحث عن Results رابط PDF استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023 الدور الاول موقع نتائجنا التي أعلنت في عدد من مديريات التربية العراقية خلال الساعات الماضية بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات وإعتماد النتائج في محافظات صلاح الدين والكرخ الأولي والكرخ الثالثة والسلمانية ودهوك وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق عبر موقع التربية العراقية.

نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023

أدي الآلاف من الطلاب في المرحلة الإبتدائية، امتحانات السادس الإبتدائي التمهيدي العراق الدور الأول خلال شهر مايو الماضي، وسط تشديدات أمنية وإجراءات إحترازية في كافة اللجان علي مستوي عموم المحافظات العراقية، وحيث لم تشهد الإمتحانات أي معوقات وعراقيل أمام أبنائنا الطلاب في المرحلة الإبتدائية وبدأت عمليات التصحيح تمهيدًا لإعلان نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول 2023.