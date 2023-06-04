ظهرت الآن نتيجة أولي و2 ثانوي الترم الثاني 2023 الجيزة| رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي محافظة الجيزة بكود الطالب

يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في الصف الأول والثاني الثانوي، البحث عن نتيجة أولي وثانية ثانوي محافظة الجيزة الترم الثاني 2023 والتي أعلنت خلال الساعات الماضية في المدارس بعد إعتماد النتائج من وكيل الوزارة فور الإنتهاء من أعمال الرصد والتدقيق لدرجات الطلاب في الكنترولات، وإعلانها في توقيت واحد في المدارس بناءًا علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة أولي و2 ثانية ثانوي محافظة الجيزة برقم الجلوس وكود الطالب.

نتيجة أولي وثانية ثانوي محافظة الجيزة 2023

في بيان رسمي لها عبر الصفحة الرسمية علي فيس بوك، أعلنت مدارس محافظة الجيزة، إعلان نتيجة أولي وثانية ثانوي الترم الثاني 2023 بعد إكتمال عمليات التصحيح ورصد الدرجات، مشيرة إلي إنه تم تعليق كشوف نتائج الطلاب في أولي وثانية ثانوي بأماكن واضحة؛ للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور في معرفة النتائج، حيث أعلنت نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل صفوف النقل وتقسيمها على أيام، وإعلانها بلوحة الإعلانات داخل المدارس.

رابط الإستعلام نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2023

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي محافظة الجيزة من خلال الدخول علي الرابط التالي وإتباع الخطوات المطلوبة لمعرفة النتيجة وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي رابط البوابة الإلكترونية الجيزة.

ثانيًا: ثم إدخال رقم الجلوس أو كود الطالب.

ثالثًا: ثم عليك النقر علي كلمة استعلام أو بحث.

رابعًا: الإنتظار ثواني حتي يتم تحميل النتيجة.

وأدي الآلاف من الطلاب في صفوف النقل بمرحلة الثانوية العامة، امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023-2022 خلال الشهر الماضي وسط إجراءات إحترازية مشددة وحيث أعلنت الوزارة في بيان لها، إنها لم تتلقي أي شكاوي بشأن سير الإمتحانات التي إنتهت دون أي شكاوي وعراقيل أمام الطلاب في الصفين الأول والثاني الثانوي.