الآن استخراج PDF كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا عموم المحافظات العراقية

تتصدر نتائج السادس الإبتدائي العراق، مؤشرات البحث بجوجل يوميًا تزامنًا مع إعلان مديريات التربية في المحافظات العراقية نتائج الدور الأول 2023 للصف السادس الإبتدائي عقب الإنتهاء من أعمال التدقيق والمراجعة للإجابات في الكنترولات المخصصة للمرحلة الإبتدائية في محافظات بغداد، الرصافةن الكرخ، البصرةن ذي قار، ديالى، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنىن النجف، نينوىن القادسيةن الأنبارن بابل، صلاح الدين الكرخ الاولى الكرخ الثانية الكرخ الثالثة الرصافة الاولى الرصافة الثانية الرصافة الثالثة، السليمانية، واسط، اربيل، دهوك، ونتابع معكم خلال هذه المقالة خطوات استخراج PDF كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023 موقع نتائجنا عموم المحافظات العراقية.

استخراج PDF كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023

أتاحت وزارة التربية العراقية، استخراج PDF كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023 عبر موقع نتائجنا لعموم المحافظات العراقية فور الإنتهاء من أعمال التصحيح حيث يتم رفع النتائج مباشرة وتحميلها علي الموقع من جانب المسئولين في المديريات في إطار التسهيل علي الطلاب من معرفة نتائج السادس الإبتدائي العراق دون التكدس في المدارس فور ظهور النتيجة.

رابط نتائجنا للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق 2023

نشرت موقع نتائجنا خلال الساعات الماضية نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول في محافظات ( دهوك وصلاح الدين والكرخ الأولي والكرخ الثالثة والرصافة الأولي) بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح وإعلان النتائج الرسمية وإليكم خطوات الدخول علي رابط موقع نتائجنا للإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي العراق الدور الأول وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول لموقع نتائجنا الإلكتروني.

ثانيًا: ثم النقر علي المحافظات التابع لها الطالب.

ثالثًا: البدء في تحميل PDF كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023.