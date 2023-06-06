ألغاز رياضية صعبة بأنواعها المختلفة للأذكياء فقط وحلها

يوجد الكثير من الأشخاص خصوصاً كبار السن هوايتهم المفضلة هي البحث عن ألغاز رياضية صعبة بأنواعها المختلفة للأذكياء فقط مع حلها للإطلاع عليه عندما يصعب حلها، فهي مسلية لهم كما أنها تعمل على مساعدتهم على التذكر بشكل كبير، فالألغاز الرياضية تكون عبارة عن أسئلة رياضية صعبة والتي لا يسهل حلها للكثيرين باستثناء من لديهم قدر كبير من الذكاء، واستخدمت الألغاز مؤخراً كوسيلة للتعلم لتجنب شعور الشخص بالملل.

ألغاز رياضية صعبة

يوجد العديد من الألغاز الرياضية الصعبة المخصصة للأذكياء فقط، ونعرض لكم بعض من هذه الألغاز وحلها والتي يمكن أن يفكر في حلها الكبار والصغار لتنمية الذكاء:

1- كيف يمكن جمع العدد 9 والعدد 7 ليكون حاصل جمعهم 4؟

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2

3

4

5

فكر جيداً قبل الإطلاع على الحل

مستعد

الحل هو عندما تكون الساعة التاسعة صباحاً ونزيد عليها 7 ساعات فتكون الساعة الرابعة عصراً.

2- ما هو الترتيب الذي يجب القيام به عند جمع رقم 8 لكي يصبح الناتج 1000؟

الإجابة هــــــــي:

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5

فكر جيداً قبل الإطلاع على الإجابة

الترتيب الصحيح هو 8+8+8+88+888=1000.

3- ما هم الخمسة أرقام المتتالية الذين إذا تم جمعهم أصبح الناتج 100؟

الإجابة هــــــــي:

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الأرقام هي 18،19،20،21،22.

4- ما هو الرقم الذي إذا ضربناه في نفسه وأضفنا نفسه على الناتج تكون النتيجة 30؟

الإجابة هــــــــي:

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الرقم هو 5 لأن حاصل ضربه في نفسه يكون 25، مع إضافة 5 يكون الناتج 30.

ألغاز مسائل لفظية جديدة

1- مزرعة خيول بها عدد معين من الخيول وعدد آخر من الرجال يحرسون الخيول، فيكون عدد الرؤوس بالمزرعة 22 رأس أما عدد الأرجل 72، فكم يكون عدد الخيول وكم يكون عدد الرجال؟

الإجابة هـــــي:

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هل فكرت جيداً

انظر

يكون عدد الخيول 14 وعدد الرجال 8.

2- إذا كان يوجد أخ وأخته، الأخ عمره 6 سنوات والأخت عمرها نصف عمر أخيها، وأصبح الآن عمر الأخ 60 عام فكم عمر أخته؟

الإجابة هـــــــي:

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مستعد لمعرفة الحل

يكون عمرها 57 سنة لأنها أصغر منه بثلاثة سنوات.