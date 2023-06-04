نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023، مازال الكثير من الطلاب ينتظرون إعلان النتيجة ويبحثون ليلاً ونهار عن موعد ظهور النتيجة، ازداد شوق الطلاب لمعرفة النتيجة بعد أن، أعلنت المحافظات المجاورة على مستوى الجمهورية عن ظهور النتائج، كما أن جميع المحافظات التي أعلنت عن ظهور النتيجة أكدت على إرتفاع نسب النجاح للعام الدراسي الجاري وسط حالة من السعادة والفرحة الكبيرة.

تفتخر كل محافظة بنسب نجاح الطلاب للعام الدراسي الجاري وهذا يؤكد على نجاح الخطة التعليمية الجديدة التي قامت وزارة التربية والتعليم بتطبيقها بتوجيهات معالي الوزير الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، هناك عدة مدارس بمحافظة الشرقية لذلك هناك كثافة في عدد الطلاب الذين سجلوا حضور الامتحانات، وخلال الفقرات التالية من المقال ننشر لكم نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023 برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الترم الثاني 2023

أخيراً سوف يتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا للفصل الدراسي الثاني بعد ساعات قليلة جداً، وهذا خبر جاء لاقتراب فريق الكنترول من أعمال التصحيح ورصد الدرجات، كما يتم اعتماد النتيجة واعلان نسب النجاح من قبل اللواء ممدوح غراب محافظ الشرقية، والجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم أفادت بأن النتائج يتم رفعها عبر البوابة الرسمية للمحافظة لتسهيل عملية الاستعلام على الطلاب، لقد أدى الطلبة والطالبات الاختبارات يوم السبت الموافق 20 من مايو واستمرت الاختبارات حتى الخميس 25 من مايو وسط أجراءات أحترازية مشددة.

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