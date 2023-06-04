نتائج السادس ابتدائي 2023 دور اول 2023 نينوي/ ديالي/كربلاء/ بغداد / بابل/الانبار/ ذي قار | تنزيل نتائج الامتحانات التمهيدية pdf
نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 منذ ان تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور اول 2023، من فبل وزارة التربية العراقية في بعض المحافظات بغداد وصلاح الدين، يتنظر الكثير من الطلاب واولياء الامور بقلق ظهور نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 كربلاء، ديالي تمهيدي العراق، كما يسعون لمعرفة رابط نتائج الصف السادس ابتدائي 2023 دور اول تمهيدي، وهو ما سنتناوله معكم خلال السطور القادمة من هذا التقرير.
نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023
يذكر ان أعلنت وزارة التربية العراقية في وقت سابق منذ ان انتهي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم في الأسبوع الماضي اخر مايو الماضي ، أنه سوف يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم في الأسبوع المقبل، اي على مدار الساعات القادمة، وبالفعل بدأت المديريات التعليمية بالإعلان عن نتائج السادس الابتدائي 2023 صلاح الدين وبابل في العراق، وفيما يلى نذكر لكم رابط اعلان نتائج السادس ابتدائي تمهيدي دور اول 2023 لباقي المحافظات.
نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء موقع نتائجنا
مع اصدار وزارة التربية والتعليم العراقية بياناً كشفت من خلاله انه نظراً لضغط دخول الطلاب على موقع الوزارة، فإنه من المقرر نشر نتائج السادس الإبتدائي للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2023 كربلاء عبر موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي اضغط من هنا.
نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي موقع نتائجنا
المحافظة
الحالة
تنزيل
|بغداد
|صدرت
|نينوى
|في الانتظار
|ديالى
|في الانتظار
|الكرخ 1
|في الانتظار
|الكرخ 2
|في الانتظار
|الكرخ 3
|صدرت
|الرصافة 1
|صدرت
|الرصافة 2
|في الانتظار
|الرصافة 3
|في الانتظار
|النجف
|في الانتظار
|ذي قار
|في الانتظار
|القادسية
|في الانتظار
|صلاح الدين
|في الانتظار
|واسط
|في الانتظار
|اربيل
|في الانتظار
|السليمانية
|في الانتظار
|دهوك
|في الانتظار
|الأنبار
|في الانتظار
|بابل
|في الانتظار
|البصرة
|في الانتظار
|كربلاء
|في الانتظار
|كركوك
|في الانتظار
|ميسان
|في الانتظار
|المثنى
|في الانتظار
رابط نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023
بمجرد الدخول على موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي من هنا ستكون الخطوة الأولى لاستخراج نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 كربلاء، ديالى العراق، ثم بعد ذلك تسجيل رقم الجلوس كاملا، ثم الضغط على على ايقونة، استعلام.
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