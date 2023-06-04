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نتائج السادس ابتدائي 2023 دور اول 2023 نينوي/ ديالي/كربلاء/ بغداد / بابل/الانبار/ ذي قار | تنزيل نتائج الامتحانات التمهيدية pdf

Admin 2منذ ساعة واحدة
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نتائج السادس ابتدائي 2023 دور اول 2023 نينوي/ ديالي/كربلاء/ بغداد / بابل/الانبار/ ذي قار | تنزيل نتائج الامتحانات التمهيدية pdf
نتائج السادس ابتدائي 2023 دور اول 2023 نينوي/ ديالي/كربلاء/ بغداد / بابل/الانبار/ ذي قار | تنزيل نتائج الامتحانات التمهيدية pdf

نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 منذ ان تم الإعلان عن نتائج الصف السادس الابتدائي دور اول 2023، من فبل وزارة التربية العراقية في بعض المحافظات بغداد وصلاح الدين، يتنظر الكثير من الطلاب واولياء الامور بقلق ظهور نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 كربلاء، ديالي تمهيدي العراق، كما يسعون لمعرفة رابط نتائج الصف السادس ابتدائي  2023 دور اول تمهيدي، وهو ما سنتناوله معكم خلال السطور القادمة من هذا التقرير.

نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023

يذكر ان أعلنت وزارة التربية العراقية في وقت سابق منذ ان انتهي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحاناتهم في الأسبوع الماضي اخر مايو الماضي ، أنه  سوف يتمكن الطلاب من استخراج نتائجهم في الأسبوع المقبل، اي على مدار الساعات القادمة، وبالفعل بدأت المديريات التعليمية بالإعلان عن نتائج  السادس الابتدائي 2023 صلاح الدين وبابل في العراق، وفيما يلى نذكر لكم رابط اعلان نتائج السادس ابتدائي تمهيدي دور اول 2023 لباقي المحافظات.

نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء موقع نتائجنا

مع اصدار وزارة التربية والتعليم العراقية  بياناً كشفت من خلاله انه نظراً لضغط دخول الطلاب على موقع الوزارة، فإنه من المقرر نشر نتائج السادس الإبتدائي  للدور الأول من العام الدراسي الحالي 2023 كربلاء عبر موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي اضغط من هنا.

نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي موقع نتائجنا

المحافظة
الحالة
تنزيل
بغدادصدرت
اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي بغداد
نينوىفي الانتظار
قريبا
ديالىفي الانتظار
قريبا
الكرخ 1في الانتظار
قريبا
الكرخ 2في الانتظار
قريبا
الكرخ 3صدرت
اضغط هنا للتحميل نتائج السادس الابتدائي الكرخ الثالثه
الرصافة 1صدرت
اضغط هنا تحميل نتائج السادس الابتدائي الرصافه الاولى جوجل درايف
الرصافة 2في الانتظار
قريبا
الرصافة 3في الانتظار
قريبا
النجففي الانتظار
قريبا
ذي قارفي الانتظار
قريبا
القادسيةفي الانتظار
قريبا
صلاح الدينفي الانتظار
قريبا
واسطفي الانتظار
قريبا
اربيلفي الانتظار
قريبا
السليمانيةفي الانتظار
قريبا
دهوكفي الانتظار
قريبا
الأنبارفي الانتظار
قريبا
بابلفي الانتظار
قريبا
البصرةفي الانتظار
قريبا
كربلاءفي الانتظار
قريبا
كركوكفي الانتظار
قريبا
ميسانفي الانتظار
قريبا
المثنىفي الانتظار
قريبا

رابط نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023

بمجرد الدخول على موقع نتائجنا من خلال الرابط التالي من هنا ستكون الخطوة الأولى لاستخراج نتائج السادس ابتدائي دور اول 2023 كربلاء، ديالى العراق، ثم بعد ذلك تسجيل رقم الجلوس كاملا، ثم الضغط على على ايقونة، استعلام.

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Admin 2منذ ساعة واحدة
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