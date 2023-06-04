جدد وثبت | تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم 4-6-2023

تردد قناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الاهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023، دبت محركات البحث في كل مكان من قبل عاشقي ومحبي الساحرة المستديرة بالبحث عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والوداد اليوم الأحد 4-6-2023 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وقد أعلنت إدارة قناة TNT عن بث مباراة الأهلي والوداد المغربي مباشر عبر شاشاتها، ويستعرض لكم البديل نيوز تردد قناة المغربية الرياضية TNT الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي

تعد الناقل الحصري لكافة مباريات دوري أبطال أفريقيا 2023 هي مجموعة قنوات beIN سبورتس القطرية، وتشاركها في نقل وبث مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم قناة TNT الرياضية القطرية، حيث يمكن لجميع محبي الساحرة المستديرة وعاشقي المارد الأحمر ومشجعي الوداد المغربي استقبال تردد قناة المغربية الرياضية TNT الجديد من خلال ادخال البيانات والإشارات التالية.

تردد قناة المغربية الرياضية TNT على النايل سات 2023

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز استقطاب النايل سات 11157 5/6 27500 عمودي

تردد قناة المغربية الرياضية TNT علي عرب سات

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز استقطاب عرب سات 12683 3/4 27500 عمودي

تردد قناة المغربية هوت بيرد

القمر الصناعي التردد معامل تصحيح الخطأ معدل الترميز استقطاب هوت بيرد 10872 3/4 27500 عمودي

مباراة الأهلي والوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا

تنطلق صافرة حكم مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتقام مباراة الاهلي ضد الوداد على استاد القاهرة الدولي وسط حشد جماهير يصل إلى 70 ألف مشجع.

مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم نهائي دوري أبطال أفريقيا، وقد تأهل المارد الأحمر للنهائي عقب فوزه على نظيره الترجي التونسي برباعية نظيفة في المباراتين التي جمعت بينهما “ذهاب/ إياب”.

مباراة الوداد ضد الأهلي المصري نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتأهل الفريق المغربي للدور النهائي ليتقابل مع الشياطين الحمر عقب تعادل الأول مع فريق صن دوانز في مجموع المباراتين التي جمعت بينها وكانت النتيجة هدفين لكل فريق، وباعتبار أن مباراة الذهاب تم إقامتها في المغرب وانتهت بالتعادل السلبي.