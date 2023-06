[اقوى إشارة] تردد قناة اون تايم سبورت on time sport

تردد قناة اون تايم سبورت on time sport، تعتبر قناة On Time Sport واحدة من أبرز القنوات الرياضية في العالم العربي. تأسست قناة On Time Sport في عام 2015 وتعرض مجموعة واسعة من الأحداث الرياضية المحلية والدولية، مما يجعلها وجهة مثالية لعشاق الرياضة في المنطقة، حيث تعتبر قناة On Time Sport وجهة مثالية لمحبي الرياضة الذين يرغبون في الاطلاع على أحدث الأخبار الرياضية ومشاهدة المباريات المباشرة. بفضل التغطية الشاملة والجودة العالية للبث، يشعر المشاهدون بالاندماج الكامل في الأحداث وكأنهم يحضرونها على أرض الملعب.

تردد قناة اون تايم سبورت الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

كما تتميز تردد قناة On Time Sport بتقديم تغطية شاملة لأهم البطولات والبطولات الرياضية حول العالم. تغطية القناة تشمل العديد من الرياضات مثل كرة القدم، كرة السلة، التنس، الجمباز، السباحة، الكرة الطائرة والعديد من الرياضات الأخرى. بفضل شبكة قنواتها المتعددة، تتمكن On Time Sport من نقل الأحداث الرياضية الكبرى بشكل مباشر وحصري.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والوداد في نهائي افريقيا

تتميز قناة On Time Sport بتغطيتها الشاملة للبطولات المحلية والدولية. يتم بث مباريات دوريات كرة القدم العربية والأوروبية الشهيرة مثل الدوري المصري الممتاز، والدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والعديد من البطولات الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تقدم القناة تقارير حصرية وبرامج تحليلية توفر للمشاهدين رؤية عميقة في عالم الرياضة وتحليلات فنية دقيقة.

مشاهدة مبارة الاهلي والوداد بث مباشر

تردد اون سبورت الاهلي

في مواجهة الثأر التي ستجمع بين نادي الوداد البيضاوي المغربي ونادي الأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا، يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء والوطن العربي هذا اللقاء المثير الذي سيقام على ملعب استاد القاهرة الدولي مساء يوم الأحد.

تردد أون تايم سبورت

من المقرر أن تنقل تردد أون تايم سبورت مباراة الأهلي ضد الوداد في ذهاب دوري أبطال أفريقيا اليوم. ستكون هذه المواجهة مثيرة للغاية ومنتظرة بفارغ الصبر من قبل جماهير الكرة الإفريقية. قناة أون تايم سبورت ستوفر تغطية حية وشاملة للمباراة، مع تحليلات مفصلة للأحداث الرئيسية والأهداف المثيرة. ستتيح القناة للمشاهدين فرصة الاستمتاع بمشاهدة هذه المواجهة الكبيرة والتشجيع على فريقهم المفضل في رحلته نحو التتويج باللقب القاري.

يأتي هذا اللقاء في إطار منافسات ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويعد الوداد البيضاوي حاملًا لقب النسخة الماضية.

ستكون المواجهة بين قطبي الكرة في إفريقيا حدثًا مهمًا يشهده الملايين حول العالم.

سيتم لعب المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت المغرب وغرينتش، والساعة 20:00 بتوقيت الجزائر وتونس، والساعة 21:00 بتوقيت مصر والسودان، والساعة 22:00 بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت.

سيتم نقل المباراة على قناة BeIN Sports HD 4، وسيتابع المشجعون المباراة عبر الشاشات في مختلف أنحاء العالم.

القمر الصناعي نايل سات بعد ذلك نحدد تردد القناة 10853 ثم معامل الترميز 27500 ثم معامل الاستقطاب أفقي بعد ذلك نحدد معامل تصحيح الخطأ 5/6 ثم نحدد درجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2

القمر الصناعي نايل سات ثم ندخل تردد القناة 10853 ثم معامل الترميز 27500 كذلك نختار الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد أون تايم سبورت 3

القمر الصناعي نايل سات ثم نحدد التردد 12303 بعد ذلك نكتب معامل الترميز 27500 ثم نحدد الاستقطاب أفقي بعد ذلك نحدد معامل تصحيح الخطأ 5/6

كيفية تشغيل قنوات أون تايم سبورت على الرسيفر العادي

لضبط تردد قناة أون تايم سبورت HD 2023 على النايل سات على الرسيفر. يتعين عليك إجراء الخطوات التالية:

افتح قائمة البحث عن القنوات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

ثم حدد خيار “بحث تلقائي” أو “بحث يدوي”.

ثم اختر القمر الصناعي الذي يبث قناة أون تايم وهو القمر النايل سات.

بعد ذلك، أدخل التردد الصحيح للقناة والذي يعد “11636”.

ثم قم بتحديد نوع التشفير المستخدم على القناة وهو “تشفير البث المباشر MPEG-4/HD”

ثم اضغط على زر “بحث” وانتظر حتى يكتمل البحث عن القنوات.

ستظهر قناة On Time Sport في القائمة الموجودة على شاشة الرسيفر، ومن ثم يمكنك النقر على زر “حفظ”.

ستكون مواجهة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا حدثًا كرويًا كبيرًا يتابعه الملايين من عشاق الساحرة المستديرة في القارة الأفريقية والوطن العربي.

تردد القنوات الناقلة مبارة الوداد والاهلي اليوم

تاريخ مواجهات الأهلي المصري والوداد البيضاوي المغربي يعود لسنوات عديدة، حيث التقى الفريقان في عدة مناسبات ومسابقات مختلفة. إليك بعض المواجهات البارزة بين الأهلي والوداد في السنوات الأخيرة:

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2017:

ذهاب النهائي: انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في المغرب في 28 أكتوبر 2017.

إياب النهائي: فاز الأهلي 2-1 في مصر في 4 نوفمبر 2017، ليتوج باللقب الإفريقي.

نهائي دوري أبطال إفريقيا 2020:

ذهاب النهائي: انتهت المباراة بالتعادل 1-1 في المغرب في 25 نوفمبر 2020.

إياب النهائي: تم تأجيل المباراة ولم يتم إقامتها بسبب تداعيات جائحة COVID-19.