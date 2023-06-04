Iq results  نتائج السادس الابتدائي الدور الاول الديوانية / كربلاء/النجف /تكريت/جموع المحافظات | نتائج الامتحانات التمهيدية 6 ابتدائي pdf

نتائج السادس الابتدائي الدور الاول بالاسم ورقم المقعد والتي نوفرها لكم من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقي الرسمي، بعد الإعلان عن انتهاء التصحيح والمراجعة ورصد درجات الطلاب، كما تم على مدار الأيام القليلة الماضية إعلان نتائج السادس الابتدائي في عدد من المحافظات، وبات من المنتظر إعلان نتائج الامتحانات التمهيدية السادس الابتدائي 2023 دور أول، ويوفر لكم البديل نيوز رابط موقع التربية العراقية Iq results استخراج نتائج السادس الابتدائي كربلاء، ورابط استخراج نتائج السادس الابتدائي النجف، بالإضافة إلى رابط نتائجنا تحميل نتائج السادس ابتدائي 2023 دور اول عموم المحافظات.

موقع Iq results نتائج السادس الابتدائي الدور الاول

ويترقب جميع الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2023 بجميع محافظات العراق، ونستعرض حالاً الرابط والخطوات المتبعة للحصول على النتائج كالآتي :

أولاً الدخول على رابط الوزارة من هنا.

اختيار نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

إدخال بيانات الطالب الاسم بالصيغة الثلاثية.

كتابة الرقم الامتحاني الخاص بالطالب.

النقر على استعلام.

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نتائج السادس ابتدائي 2023



تقوم مديريات التربية والتعليم على مستوى المحافظات العراقية بإعلان نتائج السادس الابتدائي دور اول 2023 تباعاً وقد أعلن منذ قليل عن نتائج السادس الابتدائي 2023 كربلاء/ أربيل/ الديوانية وتعلن باقي المحافظات بالعراق على مدار اليوم، ونتابع معكم عبر البديل نيوز أول بأول كل جديد حول أخبار نتائج الامتحانات التمهيدية الصف السادس الابتدائي.

نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول 2023

تحميل ملفات نتائج السادس الابتدائي 2023 دور أول pdf عبر موقع وزارة التربية العراقية بات من السهل جدا، حيث يمكنكم الإطلاع الآن على نتائج الامتحانات التمهيدية للصف السادس الابتدائي عموم المحافظات من خلال السطور التالية:

نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 محافظة آربيل “ملف التحميل“

نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الاول للعام الدراسي 2022 / 2023 بغداد / الرصافة الأولى ” ملف التحميل“

نتائج امتحانات السادس الابتدائي الدور الأول 2023 محافظة كربلاء ” ملف التحميل“