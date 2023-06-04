موعد وقفة عرفات وعيد الفطر المبارك 2023، الشغل الشاغل لدى المسلمين جميعاً في مصر والسعودية وشتى الدول العربية هو عيد الأضحى المبارك، حيث تبدأ نفحات عيد الأضحى بعد عدة أيام قليلة في اليوم الأول من ذي الحجة، لأن عيد الأضحى يأتي في اليوم 10 من ذي الحجة وخلال هذه الفترة يتوافد الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لتأدية فريضة الحج والطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة والصعود على جبل عرفات في يوم الوقفة التاسع من ذي الحج، بدأت تكبيرات العيد والتهليل من الآن وهذا ما جعل القلوب تشعر بالفرحة والسعادة وينتظرون قدوم العيد على احر من الجمر، وهذا السبب الرئيسي في كثر البحث عن موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2023 في مصر والسعودية.

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2023

العد التنازلي على عيد الأضحى المبارك بدأ ويستعد العاملين في الدولة للحصول أطوال إجازات العام التي تقدم من قبل وزارة القوى العاملة للقطاعين الحكومي والخاص، وفقاً للبحوث الفلكية المصرية والسعودية أن أول أيام عيد الفطر يوافق الأربعاء 28 يونيو 2023 وأن وقفة عرفات يوم 27 من يونيو الجاري وتستمر الإجازة لمدة 5 أيام متتالية من الثلاثاء حتى يوم السبت الموافق 1 من يوليو، ومن المقرر أن يتم الإعلان رسمياً عن عدد أيام الإجازة قبل العيد بأسبوع من قبل مجلس الوزراء والقوى العاملة، وعلى أصحاب الشركات تطبيق القرارات ومنح العاملين حقوقهم كاملة.

توقيت صلاة عيد الأضحى 1444-2023

تستقبل الأمة الإسلامية والعربية بعد 3 أسابيع من الآن أول أيام عيد الأضحى والعشر الأوائل من ذي الحجة خير أيام الدنيا ولذلك يبحث المسلمين جميعاً عن موعد توقيت صلاة العيد، حيث جاء موعد صلاة العيد في مصر على النحو التالي:.