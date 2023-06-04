اذاعة الماتش لايف.. القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والوداد alahly match now

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والوداد، يبدو أن فرص الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة كبيرة للغاية، ومن المهم استغلال قوة الجمهور الذي يقف بجانب الفريق بشكل قوي، لقد تمكن الجمهور من تعويض النقائص الفنية التي ظهرت في الفترة الأخيرة، ولعب دورًا حاسمًا في عدم خروج الأهلي من البطولة، حيث واجه الفريق تحديات صعبة على طول الطريق، ويثق المدير الفني مارسيل كولر بقدراته وخبرته في قيادة الأهلي نحو النجاح، وهو قادر على حصد اللقب الحادي عشر للفريق، ومن خلال التقرير التالي سنوضح القنوات المجانية التي ستبث المباراة للاستمتاع بها.

تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الاهلي والوداد

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والوداد HD3 Arryadia والرياضية المغربية TNT عبر الترددات المفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة، لقناة HD3 Arryadia المغربية TNT، يمكنك استخدام التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11157

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

أما بالنسبة لقناة الرياضية المغربية TNT، فيمكنك الاستمتاع بها عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11476 – 11513

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا مشاهدة قناة الرياضية المغربية TNT عبر القمر الصناعي العرب سات باستخدام التردد التالي:



القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 12683

استقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الاهلي والوداد

ستقوم قناة تونس الرياضية الأرضية ببث المباراة مباشرة للجماهير الموجودة في تونس والمغرب، يمكن للمشاهدين الحصول على القناة عن طريق ضبط الترددات التالية

تردد القناة: 10873، 10795، 11658، 11727

على القمر الصناعي: النايل سات.

استقطاب: أفقي

ومعدل ترميز: 27500.

ومعامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تقدم قنوات بي إن سبورت بثًا حصريًا لمباريات دوري أبطال أفريقيا، وسوف تقوم بنقل المباراة النهائية بين النادي الأهلي والوداد المغربي، بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمشاهدين مشاهدة المباراة على قناة أون تايم سبورت، ولكن يجب ضبط جهاز الاستقبال على التردد الأرضي الخاص بالقناة، استمتع بمتابعة المباراة النهائية المثيرة بين الأهلي والوداد على قنوات بي إن سبورت وأون تايم سبورت من خلال التردد الأرضي المناسب للقناة.