قناة المغربية الرياضية بث مباشر مباراة الاهلي والوداد المغربي دوري ابطال افريقيا “ذهاب”| ماتش الاهلي X الوداد

قناة المغربية الرياضية بث مباشر… بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا، بدء العد التنازلي على انطلاق صافرة حكم مباراة الأهلي أمام الوداد المغربي Al Ahly SC vs Wydad AC Match نهائي دوري أبطال افريقيا “ذهاب”، والتي ستقام اليوم الأحد الموافق 4 يونيو الجاري على استاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة،والسابعة مساءً بتوقيت المغرب، ويتم نقل وبث مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم عبر قناة beIN Premium 1HD المدفوعة، كما اعلنت عدد من القنوات الفضائية حصولها على حق بث مباراة الوداد المغربي ضد الاهلي نهائي دوري أبطال افريقيا، ومن أهم القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي والوداد المغربي تردد قناة المغربية الرياضية TNT.

مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا

تتجه اليوم أنظار الالاف من محبي المارد الأحمر صوب ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة ومشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، حيث يحل الفريق المغربي ضيفاً ثقيلاً على نظيره الأهلي المصري في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا والمحدد إقامتها بالقاهرة، ويتم نقل بث مباشر مباراة الأهلي والوداد عبر قناة بي beIN Premium 1HD غير المشفرة.

قناة المغربية الرياضية بث مباشر

أعلنت إدارة القناة المغربية الرياضية تي ان تي عن حصولها على حق نقل وبث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي اليوم، حيث يمكن لجميع مشجعي الفريقين متابعة أحداث اللقاء بدون أي عناء، وذلك لاننا عبر البديل نيوز سنوفر لكم رابط البث المباشر قناة المغربية الرياضية TNT.

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