مشاهدة فيلم Kandahar 2023 كامل مترجم علي موقع ايجي بست بديل وي سيما يمكننا تحميل فيلم كندهار 2023 والذي تدور احداثه حول عميل سري بالاستخبارات الأمريكية ويعمل على قيام بتنفيذ عملية سرية يضطر للهروب بعد فضح العملية وتم تصويره في المملكة العربية السعودية مما حاز على اعجاب الكثير من المشاهدين وادى ذلك لزيادة البحث عنه عبر مواقع الإنترنت لمشاهدته ومن خلال مقالنا سنتعرف على مشاهدة فيلم Kandahar 2023 كامل مترجم علي موقع ايجي بست بديل وي سيما.

فيلم Kandahar 2023 كامل مترجم علي موقع ايجي بست

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مشاهدة فيلم Kandahar 2023 كامل

تدور قصته حول عميل سري بالاستخبارات الأمريكية وهو توم هاريس، ويسافر مع المترجم الخاص به إلى أفغانستان لتنفيذ عملية سرية ويحاولان اكتشاف تفاصيل العملية المراد تنفيذها، وتم هروبهم من القوات الخاصة.

تم تصوير الفيلم بالمملكة العربية السعودية، وهو من الأفلام القوية وتم إطلاقه وعرضه بالسينمات العربية ويمكن للمشاهدين مشاهدة الفيلم بجودة عالية وبدون إعلانات.

من هم شخصيات فيلم kandahar 2023