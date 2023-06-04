results.mlazemna تنزيل كشوفات نتائج السادس الابتدائي 2023 التمهيدي العراق PDF “النجف / نينوي / ديالي/ القادسية / كركوك”

نتائج السادس الابتدائي 2023 العراق دور أول، يبحث العديد من أولياء الأمور عن نتائج أبنائهم من خلال الدخول على محرك البحث المشهور عالمياً جوجل، وذلك للتعرف على نتائج الدور الأول، والذي طرحتها وزارة التربية والتعليم العراقية، فعند دخول الطلاب للموقع سيتم الحصول على النتائج بكل سهولة، فيمكن من خلال هذا الموقع الالكتروني الحصول على درجات الطالب كاملة للترمين الأول والثاني، وذلك للتخفيف عن التلاميذ والآباء الذهاب للمدارس لمعرفة النتيجة في ظل وباء فيروس كورونا المستجد، حيث تمت عملية سير الامتحانات بسلام من خلال الحفاظ على الاجراءات الاحترازية.

نتائج السادس الابتدائي 2023 العراق

عند اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بتحديث الرابط الخاص بالنتيجة ويتم الإعلان عن نتيجة السادس الابتدائي في محافظات الكرخ وصلاح الدين وبابل والأنبار وأربيل وبغداد والبصرة وغيرها من باقي المحافظات، على جميع طلاب المحافظات زيارة موقع الوزارة للحصول على النتيجة عند طرحها على الموقع الرسمي للوزارة، وقد صرح مصدر مسئول في الوزارة أن نسب النجاح في تلك المرحلة مرتفعة، حيث أن عدد كبير جداً من الطلاب قد حصلوا على درجات النجاح، ولاكن سيتم الاعلان عن النتيجة خلال ثمانية وأربعون ساعة.

استخراج نتائج التمهيدي السادس الابتدائي 2023

للحصول على نتائج السادس الابتدائي 2023 العراق يرجي الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، واتباع الخطوات الموجودة في الرابط الرسمي للنتيجة، والخطوات هي: