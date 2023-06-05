ظهرت الان.. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 برقم الامتحاني عبر موقع نتائجنا باقي المحافظات

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 كربلاء لقد أعلنت وزارة التعليم العراقية عن طرح نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي في كربلاء خلال الساعات القادمة وهذا بعد انتهاء امتحانات نهاية العام الدراسي وهذا ليس في هذه المحافظة فقط بل في جميع محافظات العراق لهذا يبحث جميع الطلاب عن نتائجهم للحصول عليها فور طرحها على الموقع الرسمي للنتائج الخاصة بجميع محافظات العراق وهذا ما سنوضحه والخطوات بالتفصيل من خلال المقال في سطوره القادمة

رابط نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

يوجد رابط الالكتروني خاصة بموقع يطرح النتائج المختلفة عند إتاحتها وهذا الرابط يمكن من خلاله تنزيل أو مشاهدة النتائج للصف السادس الابتدائي التمهيدي لمحافظة كربلاء وغيرها من المحافظات وهو

الدخول على الرابط الخاص بالنتيجة المباشر وهو يسمي موقع نتائجنا.

كتابة اسم المستخدم الخاص بك وكلمة المرور في خاناتهما.

اختيار المحافظة التابع لها بداخل العراق.

اختيار المرحلة الدراسية المراد الاستعلام عنها.

كتابة الاسم رباعيا ورقم جلوسك في مكانهما.

الضغط على أيقونة عرض وستظهر النتيجة فورا.

عند عدم طرح النتيجة سيتم الانتظار حتى الإعلان عنها في أي وقت.

موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

يمكن للطلاب الحصول على النتائج الخاصة بهم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقي وهذا بدلا من الدخول على المواقع الأخرى وذلك عن طريق الخطوات القادمة

الدخول على موقع الوزارة الرسمي من هنا .

الضغط على خانة عرض نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي.

كتابة رمز التحقق في الخانة الخاصة به.

الضغط على أيقونة تسجيل دخول وملئ البيانات المطلوبة.

كتابة رقم الامتحان الخاص بك.

الضغط في النهاية على أيقونة استعلام وستظهر النتائج.

موعد الإعلان عن النتيجة

يبحث جميع الطلاب وأولياء الأمور الذين في الصف السادس الابتدائي التمهيدي عن موعد طرح النتيجة على الموقع وهذا بسبب وجود كلمة انتظار منذ فترة وتم الإعلان عن نتائج هذه المرحلة في عدة محافظات ولكن في كربلاء لم تظهر حتى الآن بسبب عدم الانتهاء من تجميع الدرجات لهذا أعلنت الوزارة في تصريح خاص بها أنه سيتم تقديم النتائج لجميع الطلاب خلال هذه الأيام ولن يمر هذا الأسبوع دون طرحها وهذا يعتبر أخر قرارات الوزارة الخاصة بالنتائج لجعل الجميع يطمئن.