موقع onefd.edu.dz 2023 نتائج المراسلة لإستخراج كشف نقاط امتحان اثبات المستوى تهتم وزارة التربية والتعليم الجزائرية بنشر نتائج فحوصات إثبات المستوى للتعليم بالمراسلة حيث يتم من خلال دخول رابط سريع للحصول علي النتيجة وذلك من خلال موقع وزارة التربية الوطنية بالجزائر ومن خلال مقالنا سنتعرف على موقع onefd.edu.dz 2023 نتائج المراسلة لإستخراج كشف نقاط امتحان اثبات المستوى.

نتائج المراسلة 2023 في الجزائر

يترقب البعض اعلان الوزارة التعليمية بالجزائر عن القيام بالكشف عن نتائج امتحان المراسلة 2023 ويتم الكشف عن النتيجة من قبل الديوان الوطني في الجزائر علي نتائج امتحان اثبات المستوي.

يمكن من قبل طلاب وطالباات المرسلة الحصول علي النتيجة لتوفير النتيجة عقب الاعلان عنها من قبل موقع الديوان الوطني بالجزائر بالساعات القادمة.

يتم رفع النتائج علي شبكة الانترنت وذلك في اطار التسهيل والاجراءت الاحترازية وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب خصوصا في ظل الفترة الصعب الحالية .

رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات

31 ماي 2023 الجلفة؛ مستغانم؛ تمنراست؛ باتنة؛ تيسمسيلت؛ الشلف؛ بسكرة؛ أدرار، سطيف.

01 جوان 2023 الجزائر؛ قسنطينة؛ ورقلة؛ سوق أهراس؛ بشار؛ الوادي؛ عنابة؛ تلمسان؛ المدية.

02 جوان 2023 الأغواط؛ سعيدة؛ تيزي وزو؛ سكيكدة؛ عين الدفلى؛ بجاية؛ تيارت؛ تبسة؛ وهران.

خطوات استخراج نتائج المراسلة جميع الولايات 2023 inscriptic.onefd.edu.dz