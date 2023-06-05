مبرووكـ ظهرت.. رابط نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023 بالاسم من موقع الوزارة|| نتيجة السادس الابتدائي التمهيدي دور اول

يبحث الكثير من أولياء الأمور في كافة محافظات العراق عن رابط نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023، فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تفعيل رابط رسمي يمكن من خلاله التعرف على النتائج إلكترونيًا وذلك بعد ما شهدت الكثير من المواقع زيادة عمليات البحث عن النتائج تسهيلًا على أولياء الأمور.

رابط نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية عن تفعيل رابط نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023 للحصول على النتائج بسهولة وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول مباشرة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية من هنا.

الضغط على الخيار نتيجة الصف السادس الابتدائي التمهيدي في العراق.

إدخال رمز التحقق المرئي في المربع الخاص به.

الضغط على ايقونة تسجيل الدخول.

كتابة رقم جلوس الطالب بشكل صحيح في الحقل المخصص له.

النقر في النهاية على أيقونة عرض النتائج ومن ثم طبعتها.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالرقم الامتحاني 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم في دولة العراق على أنه يتم العمل في الفترة الحالية داخل الكنترول على تصحيح أوراق الامتحانات للصف السادس الابتدائي التمهيدي في مختلف المحافظات العراقية، حيث انتهى طلاب المرحلة الابتدائية من الاختبارات في أوائل الأسبوع الماضي ومن ثم بدأ العمل على الفور في تصحيح الأوراق ورصد الدرجات واعتمادها من قبل الوزارة ليتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الرسمي للوزارة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها واعتمادها خلال فترة قصيرة.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالاسم 2023

المتوقع إعلان نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي خلال الساعات القليلة القادمة في مجموعة من محافظات العراق وهي كالتالي:

محافظة الأنبار.

محافظة البصرة.

محافظة بابل.

محافظة الجزيرة.

محافظة كربلاء المقدسة.

محافظة نجف الأشراف.

محافظة نينوي.

محافظة واسط.

محافظة كركوك.

محافظة ذي قار.

محافظة ميسان.

محافظة المثنى.

محافظة بغداد.

محافظة ديالي.

الآن قم بزيارة رابط نتائج سادس ابتدائي تمهيدي 2023 الموضح اعلاه لتقوم بجلب نتيجتك بسهولة بالدرجات في كل المواد الدراسية بسهولة.