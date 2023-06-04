إزاي تنزل تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية وتتفرج على مباراة الاهلي والوداد مباشر

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية 2023، أعلنت شبكة On Time Sport عن بث مباشر لمباراة الأهلي والوداد عبر البث التلفزيوني الأرضي، بتوفير استوديو تحليلي يبدأ قبل بدء المباراة بساعة تقريبًا، اليوم الأحد 4 يونيو، ستنطلق مباراة الأهلي والوداد في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت الرباط، ستقام المباراة على ملعب استاد القاهرة الدولي، ومن خلال التقرير التالي ضبط تردد القناة وكيفية ضبطها.

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية الناقلة مباراة الاهلي والوداد

لنقل هذه المباراة، ستتولى قناة أون تايم سبورت الأرضية المهمة، في حين ستتكفل قناة beIN SPORTS 4 HD بنقل المباراة عبر البث الفضائي المشفر، إذا كنت مشتركًا في قناة beIN SPORTS، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة المباراة من خلالها، بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الاستفادة من البث الأرضي لقناة أون تايم سبورت إذا كنت تفضل ذلك ولمعرفة ضبط تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية لمتابعة المباراة بدون اشتراك تابع معنا.

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كيفية تثبيت قناة اون تايم سبورت الأرضية على شاشة التلفزيون

قم بتوصيل كابل استقبال قنوات التليفزيون الأرضي بشاشة التليفزيون لتثبيت قناة تايم سبورت المفتوحة المجانية. افصل جهاز الرسيفر عن شاشة التليفزيون من خلال زر البث الموجود على جهاز الاستقبال الأرضي. في حالة عدم وجود القناة، اضغط على إعدادات الريموت كونترول الخاص بك ثم انتقل إلى زر القنوات. قم بتنفيذ إعدادات القناة عن طريق عملية التنقيب والبحث عن القنوات. اضغط على خيار التوليف التلقائي واختر البحث الرقمي، ثم انتظر حتى يتم تثبيت القناة بنجاح.

تردد ON TIME SPORT الأرضية

تُذاع قناة On Time Sport الأرضية بتردد مجاني ومفتوح، ويمكنك استقبالها على التلفزيون الأرضي تردد قناة اون تايم سبورت الأرضية: