أسماء المشمولين في الدفعة الثانية بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر موقع وزارة العمل والشؤون العراقية تم توفير اسماء المشمولين في الدفعة الثانية وذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وسوف تقوم بإعلان الأسماء عن طريق عدة دفعات، بسبب الأعداد الكبيرة التي تقدمت من أجل القبول في برنامج الحماية الاجتماعي ومن خلال مقالنا سنتعرف على أسماء المشمولين في الدفعة الثانية بالرعاية الاجتماعية 2023 pdf عبر موقع وزارة العمل والشؤون العراقية.

أسماء المشمولين في الدفعة الثانية بالرعاية الاجتماعية 2023

وفرت الوزارة أسماء الوجبة الثانية من المتقدمين لبرنامج إعانة الحماية الاجتماعية وذلك في جميع المحافظات العراقية، فيما بلغ عدد المشمولين ببرنامج الإعانة في الوجبة الثانية ما يقارب من 58 ألف مواطن ومواطنة.

فقد تضم الأسماء المشمولين من شريحة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، ويتم التعرف عليها من خلال رابطا لتحميل ملفات أسماء الوجبة الثانية من برنامج الإعانة في العراق.

تضم الكشوف أسماء الرجال والنساء في ملفات لكل محافظة، و تحديد موعد إجراء المراجعة، حتى يتم إصدار بطاقة الكارت الذكي للمواطنين المقبولين في الوجبة الثانية.

شروط الرعاية الاجتماعية في العراق

تعمل الحكومة العراقية على حصول المتقدمين على إعانات شهرية لعدد كبير من الأسر كما انها تهدف لتطوير مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات العراقية، ويتم تقديم الإعانة إلى الأسر الأكثر احتياجا بالإضافة إلى المطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة ويتم من خلال توافر الاتي وهو.