نزلت على نتيجة نت!!.. نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف بالاسم ورقم الجلوس | نتيجة 3 اعدادي تم الرفع رسميا

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2023 الفصل الدراسي الثاني، تستعد محافظة بني سويف الآن للإعلان عن نتائج الصف الثالث الاعدادي للفصل الدراسي الثاني لعام 2023، حيث ستُكشف نسب النجاح في المحافظة وأسماء الطلاب المتفوقين، حيث اعتمد المحافظ النتائج وتم تحميلها ورفعها عبر البوابة الإلكترونية للمحافظة، مما يتيح للطلاب الاطلاع على درجاتهم فور اعتماد النتيجة، بإدخال الاسم ورقم المقعد، دون الحاجة لانتظار توزيع قوائم النتائج في المدارس.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف 2023

تم الكشف عن أن محافظة بني سويف كانت السباقة في بدء عملية التصحيح والتقدير لنتائج الشهادة الإعدادية، وانتهت الآن من المرحلة الأخيرة من هذه العملية باعتمادها ورفعها، وقد أعلنت المحافظة أيضًا عن تسجيل 68,588 طالبًا وطالبة لأداء اختبارات الشهادة الإعدادية في بني سويف، حيث تم توزيعهم على 260 لجنة داخل الإدارات التعليمية بالمحافظة، أكد أولياء الأمور على أهمية الدقة والتركيز أثناء عملية التصحيح وتسجيل الدرجات لضمان تحقيق حقوق كل طالب.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بني سويف 2023

سارعوا لاستعلام نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف باستخدام رقم الجلوس الخاص بكم.

ادخلوا على موقع مديرية التربية والتعليمبني سويف واكتبوا رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ثم انقروا على زر البحث وانتظروا حتى تحميل الصفحة وظهور نتيجة الطالب في جميع المواد الدراسية والمجموع الكلي.

لا تفوتوا هذه الفرصة للتعرف على تقديركم وتحقيق النجاح في الشهادة الإعدادية في محافظة بني سويف.

تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

يبقى حق التظلم عن نتيجة شهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 مكفولًا لكل طالب وطالبة، تمكن وزارة التربية والتعليم الطلاب من إجراء التظلم في إدارة التعليم التابعة لمحافظتهم. عند إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في بني سويف، ستحدد مديرية التربية والتعليم بالمحافظة فترة استقبال طلبات التظلم لمدة 15 يومًا متتاليًا.

تتضمن خطوات التظلم على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات ما يلي: