مبروك تم الاعتماد.. نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف اليوم السابع بالاسم ورقم الجلوس “3 اعدادي” ظهرت

منتظرين بفارغ الصبر موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف لعام 2023 في محافظة بني سويف، تم انتهاء طلاب الصف الثالث الإعدادي من اجتياز امتحانات نهاية العام الدراسي في الفترة من 18 مايو إلى 24 مايو، ويتوقع الطلاب الحصول على نتيجتهم خلال الأيام القادمة، وبالضبط في منتصف هذا الأسبوع، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بني سويف أنه سيتم الكشف عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمجرد الانتهاء من عمليات التصحيح وتسجيل درجات الطلاب.

نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف

بعد اعتماد النتيجة من قِبَل الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سيتم نشر نتيجة الصف الثالث الإعدادي على موقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة. ستتوفر رابط فعال يمكن للطلاب استخدام الاستعلام عن نتائجهم برقم جلوسهم.

انتهى أكثر من 61 ألف طالب وطالبة في بني سويف من امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2023 في 24 مايو الماضي. وبدأت عمليات التصحيح وتسجيل الدرجات في يوم الخميس 25 مايو. يجري الآن جمع وتحليل البيانات وإعداد النتائج النهائية التي سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف يتم توثيق وترصين النتائج بدقة لضمان العدالة والشفافية في عملية التقييم، وسيتم إتاحة النتائج للطلاب وأولياء الأمور بعد الاعتماد الرسمي، حيث سيتمكنون من الاطلاع عليها عبر القنوات المحددة من قبل الجهات التعليمية المختصة.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بني سويف

فيما يلي خطوات الاستعلام عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية بني سويف الترم الثاني لعام 2023. هذه الخطوات تهدف إلى تمكين جميع الطلاب من الحصول على نتائجهم:

قم بزيارة موقع البوابة الإلكترونية الخاصة بمحافظة بني سويف.

قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بك في المكان المخصص.

اضغط على زر “عرض النتيجة” للحصول على النتيجة الخاصة بك.

من الجدير بالذكر أن نسبة النجاح في الفصل الدراسي الأول بلغت حوالي 76%، وأدى حوالي 64,000 طالب وطالبة الامتحانات في الفترة السابقة، يود المحافظ توجيه التهاني الحارة لجميع الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.