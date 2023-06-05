اختفاء فاطمة :  المؤسس عثمان الحلقة 129 لاروزا مترجم بالعربي

اعلان أول : المؤسس عثمان الحلقة 129 لاروزا مترجم بالعربي يبحث الكثير عن كيفية مشاهد الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 129 الجزء الرابع، ويعتبر مسلسل تركي درامي تاريخي، بدأ عرضه قبل عدة سنوات، كما انه يحكي قصة الغازي عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية ومن خلال مقالنا سنتعرف على اعلان أول : المؤسس عثمان الحلقة 129 لاروزا مترجم بالعربي.

المؤسس عثمان الحلقة 129 لاروزا

تدور قصته حول الغازي عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية، وعن قيام الدولة ونقلها من الفقر والضياع إلى القوة والصلابة من قبل عثمان وانه يعد من أصغر أبناء أرطغرل، يخلف أباه بعد وفاته، ويسير على خطاه ليحقق انتصارات عظيمة.

يعرض المسلسل الصراعات بين الدولة العثمانية والمغول والتتار والصليبين والفرس والروم، والتحديات التي تواجه عثمان في سبيل تأسيس دولته.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 129 الجزء الرابع

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 129 الجزء الرابع عبر القنوات التركية الرسمية ومترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية.

يذاع حاليا الجزء الرابع من المسلسل التركي المؤسس عثمان ، الذي بدأ عرضه في أكتوبر الماضي ، وحتى الآن تم عرض 125 حلقة من الموسم الحالي ، يتم بثها يوم الأربعاء من كل أسبوع على قناة ATV التركية.

المؤسس عثمان الحلقة 129

حيث ان الحلقات الماضية من مسلسل قيامة عثمان ظهر فيها عثمان غازي وقبيلته في مدينة يني شهير بعد أن فتحها المؤسس ومحاربيه كما ان هناك الكثير من الأحداث الهامة والشيقة بدأت أولى المشاهد مع الحلقة الأولى بظهور عثمان مع بعض من محاربيه القريبين في القسطنطينية.

تم إقامة مباريات المصارعة المميتة، وكان سبب ذلك إفشال مخطط إغتيال الإمبراطور أندرو نيقوس على أيدي الخونة برئاسة كنتاكوزانوس القائد الأقرب للإمبراطور، وجدير ان الحلقة سوف تشهد اهم الاحداث ابرزها اختفاء فاطمة ومحاصرة عثمان إلي نايمان بالحلقة الجديد .