Yalla Shoot New الاهلي اليوم مباشر تويتر : مشاهدة مباراة الاهلي والوداد الرياضي بث مباشر livehd7 نهائي دوري ابطال افريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد الرياضي بث مباشر، يستضيف في مساء اليوم نادي الاهلي المصري نظيرة نادي الوداد الرياضي علي ملعب استاذ القاهره الدولي من اجل خوض مباراة في غاية الاثارة والقوة ضمن منافسات بطولة دوري ابطال افريقيا الموسم الجاري ومن المقرار ان تلعب مباراة اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهره وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية ويسعي كلا الفرقين في تلك المباراة ان يحقق احدهوم الفوز علي حساب الاخر في نهائي ذهاب دوري الابطال الذي يقام في العاصمة المصري في مساء اليوم.

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الاهلي اليوم مباشر تويتر، مر نادي الاهلي المصري في الكثير من الصعاب في تلك البطولة هذا الموسم حسث كان مهدد بالخروج من دور المجموعات ولكن لم يحدث ذالك ويتفوق ويصعد في المركذ الثاني برفقة نادي صن داونز الافريقي حيث خاض مباراة في غاية القوة والاهمية في دور ربع نهائي امام نادي الرجاء .

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الاهلي والوداد الرياضي بث مباشر livehd7 اليوم، وحقق الانتصار المستحق علية بهدفين مقابل لاشئ في مباراة الذهاب وتعادل سلبي في مباراة العودة ولكن امام نادي الترجي التونسي حقق الفوز بثلاثية مقابل لاشء في ذهاب نصف نهائي بينما في مباراة العودة احرز هدف وحيد واليوم يستعد بكامل قوتة من اجل الفوز علي الوداد في ذهاب نهائي دوري الابطال الذي خسرو اما نفس الخصم الموسم الماضي.

مباراة الاهلي والوداد الرياضي بث مباشر

مباراة الاهلي والوداد الرياضي بث مباشر، كان يقع نادي الوداد في المجموعة الاولي في ترتيب مجموعات بطولة دوري الابطال الموسم الحالي حيث قدر علي الصعود في المركذ الاول برصيد 13 نقطة عقب ان حقق الفوز في اربع مباريات وخسر في مباراة وتعادل في مثلها من ضمن 6 مباريات خاضها في دور المجموعات.

ثم صعد الي دور ربع نهائي امام نادي سيمبا وخسر في مباراة الذهاب بهدف دون رد ولكن في مباراة العودة حقق الفوز في ضربات الترجيح بفارق هدف ثمة صعد لدور نصف نهائي امام نادي صن داونز حيث انهي مباراة الذهاب بتعادل السبلي ولكن في مباراة العودة تعادل معه بهدفين مقابل مثلهوم ولكن يحقق الفوز في ارض الخصم.

تشكيل الاهلي امام الوداد

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، ومحمو متولي، وعلى معلول

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مروان عطية، وحسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمود كهربا