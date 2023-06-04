file موقع نتائجنا pdf| نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني النجف القادسية السليمانية كربلاء كركوك

مع إعلان نتائج السادس الابتدائي التمهيدي الدور الأول في بعض المحافظات العراقية لعام 2023، ينتظر طلاب العديد من المحافظات بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحاناتهم، وبحسب المعلومات المنشورة على القنوات الرسمية لوزارة التربية والتعليم العراقية، ستكون نتائج جميع المديريات في العراق متاحة خلال هذا الأسبوع، يمكن للمواطنين في العراق الوصول إلى نتائج امتحاناتهم عن طريق زيارة موقع وزارة التربية الرسمي أو موقع “نتائجنا” للحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي لعام 2023.

وزارة التربية العراقية نتيجة السادس الابتدائي

بفضل وزارة التربية العراقية، أصبح من السهل الآن الوصول إلى نتائج امتحان الصف السادس الابتدائي لعام 2023 في المحافظات السليمانية والنجف والقادسية، بمجرد اكتمال تصحيح درجات الطلاب في هذه المحافظات، سيتم نشر النتائج على شكل ملفات PDF جاهزة للتحميل. من المتوقع أن تظهر نتائج السادس الابتدائي التمهيدي امتحانات محافظة واسط في الساعات القادمة بعد نشرها في المديريات المختلفة التابعة لوزارة التربية.

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موعد اعلان نتائج السادس التمهيدي

تم إصدار النتائج على الفور بعد التصديق عليها، ويمكن للطلاب الاستعلام عنها من خلال الروابط الرسمية المخصصة، تتوفر الآن نتائج الصف السادس الابتدائي التمهيدي 2023، ويمكن الوصول إليها مباشرة عن طريق رابط الاستعلام عن النتائج، تعرض الصفحة مجموع الدرجات لكل طالب ونسبة النجاح، وبإمكان الطالب أو ولي الأمر طباعة النتيجة بالنقر على زر “طباعة” الموجود على الصفحة، ويجب على الجميع الحصول على الوثيقة الرسمية للنتيجة من المدرسة المعنية. توضح وزارة التربية أيضًا أن هناك روابط أخرى متاحة للاستعلام عن النتائج عبر مواقع الويب الأخرى.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي

إليك خطوات الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بطريقة حصرية:

بمجرد الحصول على رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023، قم بفتح الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اطلع على التعليمات المذكورة واختر الدور الذي ترغب في الاستعلام عن نتائجه، سواء كان الدور الأول أو الدور الثاني من الامتحانات التمهيدية للسادس الابتدائي.

حدد القسم المخصص للسادس الابتدائي والذي يتميز برمز السنة ورمز المحافظة الذي يعبر عن المنطقة الإدارية التي تم إجراء الامتحانات فيها.

قم بإدخال الرقم الوطني للطالب أو رقم الجلوس الذي تم تسجيله من قبل وزارة التربية والتعليم.

بعد إدخال هذه المعلومات، ستظهر النتائج مباشرة على الشاشة، ويمكن للطالب أو ولي الأمر، في حالة كان الطالب قاصرًا، التحقق من الدرجات التي حققها في الاختبار.

يجب عليك أن تنتبه إلى ضرورة تنزيل النتائج على الفور، حيث يمكن أن تختفي من الموقع بعد فترة زمنية محددة.

يمكن للطالب أو ولي الأمر طباعة الصفحة التي تحتوي على النتيجة كدليل رسمي على نجاح الطالب في الامتحان التمهيدي السادس الابتدائي.