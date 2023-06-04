كورة أونلاين بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الرياضي HD نهائي دوري أبطال أفريقيا| يلا شوت الرسمي مباراة الأهلي ضد الوداد اليوم 4-6-20233 yalla shoot

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد الرياضي اليوم ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023، تتجه اليوم أنظار الملايين من محبي الساحرة المستديرة صوب ملعب استاد القاهرة الدولي، لمتابعة بث مباشر ماتش الأهلي والوداد، وقد تأهل المارد الأحمر لنهائي بدوري أبطال أفريقيا 4 مرات متتالية، وخسر في مباراة النهائي الماضية أمام الوداد المغربي، لذا تعد مباراة اليوم بمثابة مباراة التأر حيث كانت مباراة نهائي دوري أبطال افريقيا العام الماضي “مباراة واحدة” وخطف فيها وداد الأمة اللقب من المارد الأحمر، يلاشوت الجديد مباراة الاهلي والوداد الرياضي، كورة لايف مباراة الاهلي ضد الوداد اليوم، كورة ستار مباراة الاهلي والوداد اليوم، شوف كورة ماتش الاهلي اليوم، بث مباشر مباراة الأهلي الآن.

مباراة الأهلي والوداد الرياضي

يحل اليوم فريق الوداد المغربي “وداد الأمة” ضيفاً ثقيلاً على فريق القلعة الحمراء، في إطار مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ذهاب، والتي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي وسط حشد جماهيري تجاوز ال 70 الف مشجع، وكانت الجهات الأمنية قد وافقت على تحديد عدد مشجعي الأهلي ب 20 الف مشجع إلا أن رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب خاطب بنفسه الجهات المختصة على زيادة أعدد مشجعي القلعة الحمراء، وبالفعل وافقت الجهات الأمنية على زيادة الأعداد بعد أن تم إغلاق رابط حجز التذاكر عبر موقع تذكرتي.

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بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي كورة بلس… في تمام الساعة 9:00 مساء اليوم الأحد 4 يونيو الجاري تنطلق بداية مباراة الأهلي أمام الوداد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 ذهاب، وقد تم تحديد موعد مباراة الأهلي والوداد الرياضي نهائي دوري أبطال أفريقيا “إياب” يوم 11 يونيو الجاري وتقام على أرض ملعب ستاد محمد الخامس.

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي

وقد استقر المدرب الفني للنادي الأهلي البرتغالي مارسل كولر على تشكيل الأهلي أمام الوداد كما يلي:

– حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

– خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

– خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية.

– خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل الوداد المغربي ضد الأهلي

حراسة المرمى: يوسف المطيع.

الدفاع: أيوب عملود- يحيى عطية الله- أمين فرحان- أرسين زولا.

الوسط: يحيي جبران- رضا الجعدي- أيمن الحسوني.

الهجوم: محمد اوناجم- سيف الدين بوهرة- سامبو جونيور

بث مباشر مباراة الأهلي والوداد في دوري أبطال أفريقيا سيتم تحديث البث المباشر فور انطلاق المباراة، انتظرونا

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