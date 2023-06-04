Goooal “يلا شوط” مباشر مباراة الاهلي والوداد تويتر الان لحظة بلحظة في نهائي افريقيا مجانا بدون تقطيع | تغطية مباراة الاهلي مباشر

مباراة الاهلي والوداد اليوم، في ملعب ستاد القاهرة الدولي، يلعب الأهلي المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، حيث سيواجه فريق الوداد الرياضي المغربي اليوم الأحد، ويذكر أن الأهلي والوداد التقيا في 11 مباراة سابقة، حقق الأهلي الفوز في 4 مواجهات، وتعادلا في 4، وخسر 3 مباريات، في النسخة السابقة من البطولة، فاز الوداد على الأهلي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت في المغرب، ومن خلال التقرير التالي بث مباشر لمباراة الاهلي والوداد على القنوات الناقلة وتشكيلة المباراة.

موعد مباراة الاهلي والوداد

تمكن الأهلي من التأهل إلى النهائي بعد أن تغلب على فريق الترجي التونسي في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 4-0 في المجموع. أما الوداد، فقد حجز مقعده في النهائي بعد أن تعادل بدون أهداف في المباراة ذهابًا مع صن داونز، وتعادل مجددًا 2-2 في المباراة إيابًا.

هكذا، تم تحديد الموعد لمباراة الاهلي والوداد، والتي ستقام اليوم في ملعب ستاد القاهرة الدولي، وستكون مباراة قوية ومثيرة بين الفريقين المتنافسين، سيجري لقاء الذهاب اليوم الأحد 4 يونيو في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وسيقام لقاء العودة في الأحد المقبل، الموافق للحادي عشر من يونيو، على ملعب “المركب الرياضي محمد الخامس” في الدار البيضاء.

تشكيلة الوداد في مباراة الاهلي والوداد اليوم

وضع المدرب الرئيسي لفريق الوداد التشكيلة التالية في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 أمام الأهلي:

حارس المرمى: يوسف المطيع.

في خط الدفاع: يحيى عطية الله، أرسين زولا، أمين أبو الفتح، أيوب العملود.

في خط الوسط: رضا الجعدي، يحيى جبران، عبد الله حيمود.

في خط الهجوم: زهير المترجي، بولي سامبو، محمد أوناجم.

تشكيلة الاهلي في مباراة اليوم

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، مروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

بث مباشر الاهلي والوداد

يمكنكم مشاهدة مباراة الاهلي والوداد بث مباشر من خلال هذا الفيديو :

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