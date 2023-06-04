Kooora تردد قناة المغربية الرياضية بث مباشر: tnt متابعة مباراة الاهلي والوداد الان في نهائي دوري ابطال افريقيا مجانًا

تردد قناة المغربية الرياضية ستتم مشاركة معلوات حصرية وفريدة للغاية فيما يتعلق بالقنوات التي ستنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022/2023. تحاول جماهير كرة القدم في كل مكان العثور على تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل هذه المواجهة المثيرة التي ستقام في مساء اليوم الأحد، 4 يونيو الحالي. سنوفر لكم هنا البيانات الخاصة بتردد القنوات المجانية التي ستنقل المباراة، بالإضافة إلى موعد انطلاقها.

مباراة الاهلي والوداد بث مباشر

يُتوقع أن ينطلق اللقاء الأول في نهائي دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم في مساء اليوم الأحد، حيث ستتقابل فرق الأهلي والوداد البيضاوي المغربي. ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون المباراة ذات طابع استثنائي ومثير للاهتمام.

ستتولى شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا لهذا الموسم بشكل حصري. وسيتم بث المباراة المرتقبة بين الأهلي والوداد المغربي مباشرة على قناة beIN Sports 4،تردد قناة المغربية الرياضية بالإضافة إلى البث المجاني للمباراة على قناة TNT الرياضية، هذه القنوات ستضمن تجربة ممتعة وشيقة لعشاق الكرة العربية والأفريقية.

مشاهدة مباراة الاهلي والوداد

بث مباشر

تقوم قناة “سبورتس بي إن” ببث مباراة فريق الأهلي المصري ضد فريق الوداد المغربي اليوم الأحد، الموافق 4 يونيو 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة.تردد قناة المغربية الرياضية وتتمتع القناة القطرية بالحقوق الحصرية لنقل مباريات دوري أبطال إفريقيا.