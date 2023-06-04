Twitter live “يلا كورة” مباراة الاهلي والوداد مباشر تويتر الان في نهائي ابطال افريقيا || متابعة مباراة الاهلي والوداد لايف

مباراة الاهلي والوداد نهائي ابطال افريقيا 2023، سيشارك النادي الأهلي في مواجهة هامة مساء اليوم الأحد، حيث سيلتقي بفريق الوداد المغربي في الجولة الأولى من نهائي دوري أبطال أفريقيا، ستقام المباراة على أرض ملعب القاهرة الدولي، ويتطلع الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته اليوم، والاستفادة من مزايا الأرض والجمهور التي يتمتع بها الأهلي في المباراة الأولى قبل المباراة العودة التي ستقام على ملعب مركب محمد الخامس، ومن خلال التقرير التالي طريقة مشاهدة المباراة مجاناً.

موعد مباراة الاهلي والوداد

في لقاء الليلة، ستجرى المباراة في استاد القاهرة الدولي، في التوقيتات التالية:

وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والقدس، الرياض، الدوحة، دمشق، بغداد، الكويت، بيروت، المنامة، صنعاء، عمان.

أما بتوقيت أبوظبي ودبي، فسيكون اللقاء في الساعة العاشرة مساءً. وبتوقيت طرابلس والخرطوم.

سيكون اللقاء في الساعة الثامنة مساءً. أما بتوقيت تونس والجزائر، الرباط، فسيكون اللقاء في الساعة السابعة مساءً.

تتميز هذه المواجهة بتغييرات عن نهائي الموسم الماضي، حيث كانت المباراة واحدة فقط، في حين تم تغيير نظام المسابقة هذا الموسم ليكون بنظام الذهاب والإياب، وبالتالي، سيكون للفريق الأحمر رغبة قوية في الانتقام من خصمه في هذا النهائي.

تشكيلة الأهلي لمباراة الاهلي والوداد

بعد إعلان المدرب السويسري مارسيل كولر قائمة الفريق الأهلي لمباراة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا، تم تسجيل غياب الحارس محمد الشناوي بسبب تعافيه من إصابة، ومن المحتمل أن يختار المدرب تشكيلة الفريق الأهلي التالية في المباراة:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير. خط الدفاع: محمد هاني، ياسر إبراهيم، محمد عبد المنعم، علي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أليو ديانج. الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، كهربا.

تشكيلة الوداد المغربي في مباراة اليوم

وفيما يتعلق بالفريق المغربي، قام المدرب البلجيكي سفين فاندنبروك باختيار التشكيلة التالية لنادي الوداد في مواجهته مع الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي.