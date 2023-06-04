يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوداد || مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا كورة لايف (1-0) “ماتش الاهلي مباشر”

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوداد نهائي ابطال افريقيا 2023، بعد وصول النادي الأهلي للنهائي لأربع مرات متتالية، حقق اللقب مرتين وخسر في النهائي الأخير أمام الوداد، يستعد الفريق بقيادة المدرب مارسيل كولير للثأر من هذا الخسارة واستعادة اللقب في هذا الموسم، يتطلع جمهور الأهلي إلى تحقيق الفوز على الوداد في ملعب القاهرة وبفارق أهداف لتسهيل مباراة الإياب في المغرب.

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوداد

حول القنوات المشتركة في نقل مباراة الأهلي والوداد، تعتبر قناة بي إن سبورت 4 هي القناة الحصرية لبث جميع مباريات دوري أبطال أفريقيا في موسم 2023، وسوف يتم نقل مباراة الأهلي والوداد بثًا مباشرًا على هذه القناة.

بث مباشر الاهلي والوداد

سوف تشهد أرض الملعب المواجهة المثيرة بين فريق الأهلي وفريق الوداد الرياضي في بث مباشر اليوم، وذلك ضمن نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في موسم 2023، ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت موريتانيا، وفي الساعة 7 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وفي الساعة 8 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، وفي الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، وفي الساعة 10 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

مشاهدة بث مباشر مباراة الأهلي والوداد

يمكنك ضبط قناة تايم بين سبورت 4 المفتوحة لمشاهدة يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والوداد المغربي على التردد التالي:

تردد القناة: يمكنك استقبالها على التردد 11013.

استقطاب القناة: أفقي H.

معدل الترميز: يبلغ 27500.

تصحيح الخطأ: 2/3.

أما بالنسبة لقناة ليبيا الرياضية المفتوحة التي تنقل المباراة مباشرة على النايل سات، يمكنك ضبطها على التردد التالي:

تردد قناة ليبيا الرياضية: 11766.

معدل الترميز: 27500.

يمكنك ضبط هذه الترددات لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي بث مباشر على قنوات تايم بين سبورت 4 وليبيا الرياضية.