هيلعب تاني امتي! موعد مباراة الاهلي والوداد في إياب نهائي ابطال افريقيا وهذه هي اهداف المباراة

موعد مباراة الاهلي والوداد الإياب، بعد ليلة مليئة بالتوتر والترقب، من اجتماع الأهلي المصري والوداد المغربي مجددًا بعد لقاء اليوم على أرض ملعب ستاد القاهرة الدولي في مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال أفريقيا، يتكرر هذا النهائي للموسم الثاني على التوالي، مثيرًا حماس المشجعين في كلا الفريقين، يترقب عشاق كرة القدم هذا اللقاء المثير والمنتظر، حيث سيكون لكل فريق فرصة لتحقيق الانتصار والتقدم نحو التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الاهلي والوداد الإياب

ينتظر عشاق كرة القدم بفارغ الصبر المواجهة الحاسمة في مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي، ستقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو/حزيران، في استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، موعد المباراة في التوقيتات التالية:

في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

الساعة 22:00 العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة

والساعة 19:00 بتوقيت غرينتش

حيث ينتظر الجمهور لحظات مشوقة ومثيرة على أرض الملعب.

ثالث نهائي بين الاهلي والوداد

يتجدد التاريخ ويعود الأهلي والوداد لمواجهة بعضهما البعض في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وهذه المرة تعد الثالثة في تاريخهما، سبق لهما أن التقيا في نهائي البطولة في عام 2017 و2022.

تمتلك الوداد سجلًا مميزًا حيث فاز بلقب البطولة ثلاث مرات عبر تاريخه، وقد توج باللقب الموسم الماضي في عام 2022، بينما يعتبر الأهلي هو الأكثر تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا بعشرة ألقاب، وقد حقق اللقب في الأعوام 2020 و2021 على التوالي، سيكون هذا النهائي مثيرًا للغاية، حيث يتنافس الفريقان على اللقب الغالي. الجماهير متشوقة لمعرفة من سيتمكن من التفوق والتتويج بالبطولة لهذا الموسم.

ستتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 4، بالإضافة إلى الرياضية الأرضية TNT، هذا يتيح للمشجعين فرصة متابعة اللقاء من أجواء منازلهم والاستمتاع بالتعليق الحماسي والتحليلات المتخصصة.