بشري سارة للحجاج بشأن سعر الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك المصرية الان مقابل الجنيه

سعر الريال السعودي في السوق السوداء اليوم، مع نهاية تعاملات يوم الأحد الموافق 4 يونيو 2023، ثبت سعر الريال السعودي وسط إقبال كبير من الحجاج المصريين على تحويل الجنيه المصري إلى عملة المملكة العربية السعودية، استعدادًا لموسم الحج لعام 2023، وقد شهد السوق استقرارًا ملحوظًا على مدار أكثر من شهرين، وذلك فيما يتعلق بأسعار الشراء والبيع للريال السعودي، وسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري قيمة قدرها 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في السوق السوداء

في بداية تعاملاته الصباحية، استقر سعر الريال السعودي في البنوك والسوق السوداء بعد ارتفاعه الكبير خلال الفترة الماضية. وتم تسجيل أعلى سعر للريال السعودي اليوم في البنوك بقيمة 8.24 جنيه للشراء و 8.253 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية، يتم تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بسعر قدره 11 جنيه مصري.

في سوق العملات الموازية، يعاني تجار السوق السوداء من حالة انهيار وتراجع في أسعار العملات وسقوط سعر الصرف لعمليات الشراء والبيع، تنوعت أسعار العملات في هذا السوق، وشهد سعر الريال السعودي في السوق السوداء ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ حوالي 10.40 جنيه للشراء وحوالي 11.00 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك

تتفاوت أسعار الريال السعودي اليوم في عدد من البنوك المصرية.