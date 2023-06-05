خلاص على الأبواب.. ننشر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 “علمي + ادبي + مدارس المتفوقين stem”

جدول امتحانات الثانوية العامة للعام 2022/ 2023، بعد استحداث الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول اختبارات الفصل الأول لشهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، يسرنا أن نعلن عن المواد التي سيتم امتحانها بعد عيد الأضحى، والتي تأتي في وقت منتصف فترة امتحانات الثانوية العامة، من المتوقع أن يبدأ عيد الأضحى في الثامن والعشرين من يونيو المقبل ومن خلال التقرير التالي كافة التفاصيل عن نظام الامتحانات وجدول الاختبارات.

نظام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام 2023

انتهت الوزارة من وضع جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2023، تم التأكيد من قبل الوزارة أن امتحانات الثانوية العامة لعام 2023 ستتم بنظام الأوبن بوك، حيث سيتم توزيع كتيب المفاهيم ليكون مرجعًا للطلاب أثناء الامتحان، وأشارت الوزارة إلى أن الطلاب سيرتدون كراسة أسئلة وورقة إجابة وكراسة إضافية للإجابة على الأسئلة المقالية، وأوضحت الوزارة أن مواصفات ورقة الامتحان لشهادة الثانوية العامة تم إعدادها بواسطة المركز القومي للامتحانات، حيث ستتضمن الورقة أسئلة اختيار من متعدد وأسئلة مقالية قصيرة بنسبة لا تتجاوز 15% وفقًا لطبيعة كل مادة دراسية، كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الأسئلة سيكون مماثلًا للعام الماضي، ولكن سيتم زيادة عدد الأسئلة التي تحمل درجة واحدة.

تجري الامتحانات في لجان داخل المدارس، ولا يُسمح للطلاب بإحضار أي أجهزة إلكترونية مثل الأجهزة اللوحية أو الهواتف المحمولة، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الامتحانات ستبدأ في 10 يونيو المقبل وستستمر لمدة تقرب من شهر، حيث سيؤدى الطلاب امتحانات المواد الاختيارية مثل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والإحصاء قبل بدء امتحانات المواد الأساسية في المنهج.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

تم تحديد جدول امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2022 على النحو التالي: