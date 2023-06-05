نتائجنا سادس pdf.. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 الدور الأول بالرقم الامتحاني البصرة / بابل / الأنبار

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023، انطلقت امتحانات نهاية العام لطلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في العراق يوم 21 من شهر مايو الماضي، استمرت الامتحانات حتى بداية الأسبوع الماضي، وبعد ذلك بدأت عملية تصحيح الأوراق وتسجيل الدرجات النهائية، تم أيضًا إجراء عمليات المراجعة اللازمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح، تعمل وزارة التربية على ضمان حصول الطلاب والطالبات على حقوقهم الكاملة، ومن خلال التقرير التالي رابط الحصول على النتائج وموعد إعلان النتيجة بالاسم ورقم المقعد.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي العراق 2023

سيتم الإعلان عن نتائج امتحانات الصف السادس التمهيدي في العراق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية، حيث يتم نشرها عبر موقع “نتائجنا” الإلكتروني.

وزارة التربية والتعليم العراقية أعلنت منذ وقت قصير عن نتائج الصف السادس التمهيدي في محافظتي الكرخ 1 والكرخ 2. لذا، يمكن للطلاب والطالبات الآن البحث عن نتيجتهم واستخراجها، في الوقت الحالي، يجري الإعلان عن نتائج الصف السادس التمهيدي في العراق في العديد من المحافظات، وأكدت وزارة التربية أنها تعمل جاهدة لتوفير النتائج فور صدورها.

رابط نتيجة سادس ابتدائي العراق 2023

من خلال جهود وزارة التربية العراقية، أصبح من السهل الآن الوصول إلى نتائج الامتحانات للصف السادس الابتدائي 2023 في المحافظات السليمانية والنجف والقادسية، تم نشر النتائج وتأكيد أنه بمجرد اكتمال تجميع وتصحيح درجات الطلاب في هذه المحافظات، ستتم إعلان النتائج في ملفات pdf جاهزة للتحميل، من المتوقع أن تكون نتائج امتحانات محافظة واسط متاحة في الساعات القادمة بعد نشرها في المديريات المختلفة التابعة لوزارة التربية.



للاطلاع على نتيجة الصف السادس التمهيدي في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية بسهولة: