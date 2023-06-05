مسلسل المؤسس عثمان الإعلان الرسمي الأول للحلقة 129 مترجم عربي

شهدت الحلقة الجديد من المسلسل التركي المؤسس عثمان الكثير من الأحداث الهامة والقوية وحالة من الترقب الشديد من قبل محبي ومتابعي المسلسل التركي الغازي بن أرطغرل للحلقة 129 والتي سوف تشهد اختفاء فاطمة وبات غير موجودة ليقوم الغازي عثمان بأمر من الجنود وقال لهم كل من يستطيع حمل سيف سوف يأتي معي من أجل البحث عن فاطمة والعثور عليها وحالة من القلق حول فقدان فاطمة .

مسلسل المؤسس عثمان 129

وقال المؤسس عثمان للجنود علينا أيجاد فاطمة وقال قلبي سيكون في قبضة عدوي في حالة العثور عليها لذلك علينا ان نصل إلي فاطمة قبل الحاق العدو بها والكثير من الاحداث المشوقة للغاية بالحلقة 129 من مسلسل المؤسس التركي الغازي عثمان بن أرطغرل الذي يعرض كل يوم أربعاء علي قناة اي تي في التركية، ويعرض علي قناة الفجر بالدبلجة يوم الخميس ويعرض علي المواقع الالكترونية مترجم عقب اصدار الحلقة .

إعلان المؤسس عثمان الأول الحلقة 129 مترجم عربي

وإستطاع عثمان أن يقوم بمحاصرة نايمان في الزاوية وبات تحت سيطرة جنود المؤسس بن أرطغرل، وقال نايمان بات عثمان تحت قبضتي الأن ولا يمكن لأحد ان ينقذ عثمان من يدي الأن سوف اتخلص منه.