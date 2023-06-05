رابط نتائجنا PDF.. نتائج السادس الابتدائي التمهيدي 2023 العراق الدور الاول بالرقم الامتحاني جميع المحافظات

نتيجة الصف السادس الابتدائى التمهيدى الترم الثانى فى جميع المحافظات العراقية والتي تم الاعلان عن نتيجتها فى العديد من المحافظات العراقية، حيث تم الاعلان عن نتيجة محافظات الكرخ 1، والكرخ 3،والرصافة 1 والرصافة 3، والنجف، والقادسية، وصلاح الدين، واربيل، والسليمانية، ودهوك، والبصرة، وسيتم الإعلان عن باقى المحافظات تباعا، وتشهد الآن محركات البحث جوجل أكبر نسبة بحث من قبل طلاب وطالبات واولياء امور الصف السادس الابتدائى التمهيدى فى العراق من اجل الحصول على النتيجة من خلال الموقع الالكترونى نتائجنا ومن خلال المقال التالى سنقدم لكم جميع التفاصيل عن نتيجة التمهيدى الابتدائى فى العراق 2023.

نتائج السادس الابتدائي التمهيدي بالعراق 2023:

أكدت وزارة التربية والتربية والتعليم العراقية على توفير العدالة بين الطلاب أثناء إجراء الامتحان وكذلك تم إجراء عمليات تصحيح الأوراق من قبل لجان متخصصة وتم مراجعة التصحيح ورصد الدرجات النهائية ، وتم اعتماد نتيجة الصف السادس الابتدائى فى العديد من المحافظات التى تم ذكرها وجارى الإعلان عن باقى المحافظات حيث تعد نتيجة التمهيدي الابتدائي فى العراق من النتائج الغير مركزية ويتم الاعلان عن نتيجتها فى كل محافظة على حداها، وسيتم الإعلان بعد قليل على نتيجة السادس الابتدائى الترم الاول في محافظات،نينوى، ديالى، الكرخ 2 ، والرصافة 2، ذي قار، واسط، الانبار، بابل، البصرة، كركوك، ميسان، المثنى، وذلك خلال الساعات القليلة المقبلة.

رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي العراق 2023: