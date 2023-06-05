apps1.moe.edu.kw ظهرت الآن نتائج الطلاب الكويت جميع المراحل عبر موقع المربع الإلكتروني

تعلن وزارة التربية الكويتية، اليوم الإثنين الموافق 5 يونيو 2023، نتائج الطلاب بالكويت الفصل الدراسي الثاني 2023 لمرحلة المتوسط والصفين العاشر، والحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي، عبر موقع المربع الإلكتروني المخصص في إعلان نتائج الطلاب الكويت، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح والتدقيق في الكنترولات، حيث يتم إعلان نتائج الطلاب الكويت بالرقم المدني ورقم التسلسل، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت عبر موقع المربع الإلكتروني.

نتائج الطلاب الكويت 2023

انتهي الطلاب والطالب في جميع المراحل التعليمية في دولة الكويت من أداء اختبارات الفصل الدراسي الثاني التي إنطلقت يوم 4 مايو واستمرت حتي 23 من الشهر الماضي في جميع المدارس علي مستوي الكويت، وأدي الطلاب الإختبارات دون أي شكاوي وعراقيل خلال سير الإمتحانات التي جاءت في مستوي الطالب المتوسط وفي إطار مخرجات التعليم التي تستهدفها الكويت في تطوير التعليم.

رابط استخراج نتائج الطلاب الكويت الفصل الدراسي الثاني 2023

ونقدم لكم خطوات استخراج نتائج الطلاب الكويت 2023 من خلال الدخول علي رابط نتائج الطلاب الكويت 2023 الفصل الثاني وموقع وزارة التربية في الكويت وموقع المربع الإلكتروني من خلال إدخال الرقم المدني ورقم التسلسل وإتباع الخطوات اللازمة للإستعلام عن نتائج الطلاب الكويت 2023 وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي رابط وزارة التربية الكويتية moe.edu.kw.

ثانيًا: ثم عليك النقر علي كلمة الخدمات الإلكترونية.

ثالثًا: ثم الدخول علي موقع المربع الإلكتروني.

رابعًا: ثم إدخال الرقم المدني ورقم التسلسل الخاص بالطالب بشكل صحيح.

خامسًا: ثم عليك النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

وجدير بالذكر إنه قد يبلغ عدد الطلاب في المرحلة المتوسطة 160835 طالب وطالبة وفيما يبلغ عدد الطلاب في الصف العاشر بلغ عددهم 44384 طالب وطالبة ويبلغ عدد طلاب الصف الحادي عشر بقسميه العلمي والأدبي بلغ 40 ألف و614 طالب وطالبة.