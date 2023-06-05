نتائجنا.. الآن استخراج نتائج السادس الابتدائي التمهيدى 2023 الدور الأول العراق pdf بالرقم الامتحاني 

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نتائج السادس الابتدائي 2023 الدور الاول موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية، أن غرفة العمليات لم تتلقي أي شكاوي خلال سير امتحانات السادس الإبتدائي الدور الأول 2023 في عموم المحافظات العراقية وتجري حاليًا إعلان نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي العراق فور الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات عبر رابط تحميل نتائج سادس ابتدائي دور اول جميع المحافظات.

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

ونقدم لكم خطوات الإستعلام عن نتائج السادس الإبتدائي الدور الأول 2023 من خلال موقع نتائجنا وإتباع الخطوات التالية لمعرفة الحصول علي نتائج السادس الإبتدائي التمهيدي وهي كالتالي:

أولًا: تسجيل الدخول علي موقع نتائجنا.

ثانيًا: إختيار نتائج السادس الإبتدائي.

ثالثًا: ثم عليك إدخال الرقم الإمتحاني.

رابعًا: عليك تحديد المحافظة.

خامسًا: ثم النقر علي تحميل كشوفات نتائج السادس الإبتدائي العراق.