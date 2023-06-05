هتصرف بدري قبل العيد؟! صرف معاشات يوليو 2023 بالزيادة الجديدة عبر ماكينات الـ atm بدءًا من هذا الميعاد

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي ازديادًا في البحث عن معاشات يوليو وموعد صرفها، تم الإعلان عن زيادة معاشات الشهر القادم لجميع المستحقين، وتم اتخاذ هذا القرار بتكلفة سنوية تقدر بحوالي 55 مليار جنيه، بالإضافة إلى ذلك، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص بنسبة 50%، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 10 مليارات جنيه.

زيادات معاش شهر يوليو 2023

صدرت قرارات هامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن بينها زيادة معاشات وليو لجميع المستحقين بنسبة تقدر بحوالي 15%. تم صرف هذه الزيادة لأصحاب المعاشات في الأول من أبريل 2023. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع حد الإعفاء الضريبي للدخل السنوي من 24,000 جنيه إلى 30,000 جنيه، وتم تنفيذ هذا القرار في بداية شهر أبريل لعام 2023.

هل تم تبكير موعد صرف معاشات يوليو؟

تُعد معاشات شهر يوليو من بين الرواتب المعتادة التي يتم صرفها في اليوم الأول من الشهر التالي، يتم توفير الأموال المخصصة للمعاشات في مواقع محددة لعملية الصرف منذ الأول وحتى السابع من الشهر، يتم صرف المعاش عن طريق بطاقة ميزة أو من خلال التحويل المباشر إلى الحساب الجاري، تتبع هذه الإجراءات لضمان وصول المعاشات إلى المستحقين في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومريحة.

قيمة المعاشات بعد الزيادة

بعد الزيادة، يصل معاش الفرد الذي يتلقى 1300 جنيه إلى 1495 جنيهًا، سيصل معاش الفرد الذي يتلقى 2300 جنيه إلى 2645 جنيهًا بعد الزيادة، سيصل معاش الفرد الذي يتلقى 3500 جنيه إلى 4025 جنيهًا بعد الزيادة.

بعد الزيادة، سيصل معاش الفرد الذي يتلقى 4300 جنيه إلى 4945 جنيهًا، سيصل معاش الفرد الذي يتلقى 5300 جنيه إلى 6095 جنيهًا بعد الزيادة، سيصل معاش الفرد الذي يتلقى 6500 جنيه إلى 7475 جنيهًا بعد الزيادة.