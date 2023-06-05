الشيكارة عاملة كام النهاردة! اسعار البصل الأحمر الجديد اليوم وفقًا لأخر تحديث

اسعار البصل الأحمر بعد الطلب المتزايد من المواطنين على شراء كميات كبيرة من هذه الخضروات لغرض التخزين، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فهناك بعض السيدات اللاتي يُفضلن شراء كميات كبيرة من البصل والثوم لاستهلاكها على مدى فترات طويلة، وقد نصحت الشعبة المعنية المواطنين بعدم التسابق في شراء السلع والتركيز على شراء الاحتياجات اليومية فقط، حيث إن زيادة الطلب على السلع ينجم عنه ارتفاع الأسعار، هذا ويعكس الوعي والتحلي بالحكمة في الشراء واختيار الاحتياجات بحكمة تعاوننا جميعًا على الحفاظ على استقرار الأسعار وتوفير السلع للجميع.

اسعار البصل الأحمر

تتفاجأ اليوم معلومات حصرية حول ارتفاع اسعار البصل الأحمر وتباينها بشكل كبير، وفقًا نقيب الفلاحين حسين عبد الرحمن أبو صدام، فإن أسعار البصل تجاوزت تقديرات العام الماضي بمقدار عشرة أضعاف، حيث يُباع الآن بسعر يصل إلى 10 آلاف جنيه للطن، بينما كان يباع العام الماضي بـ 1000 جنيه فقط، ومن المثير للانتباه أن سعر طن البصل الأبيض المخصص للتصدير يصل إلى 14 ألف جنيه.

يعزى هذا الارتفاع المجنون في أسعار البصل إلى العشوائية في عمليات الزراعة والتسويق. نتيجة لخسائر مزارعي البصل في المواسم السابقة، انخفضت المساحات المزروعة بالبصل. ومن جهة أخرى، ازداد الطلب على التصدير، مما أدى إلى تقلص المعروض في السوق المحلية وزيادة الأسعار.

وبحسب تقديرات عبد الرحمن، يكلف زراعة فدان من البصل حوالي 40 ألف جنيه، وينتج في الغالب حوالي 20 طنًا من البصل. بناءً على أسعار العام الماضي، فإن الفدان يتكبد خسائر تصل إلى 20 ألف جنيه، ولكن بأسعار اليوم، يحقق الفدان أرباحًا تصل إلى حوالي 160 ألف جنيه.

اسعار البصل في الأسواق

فيما يتعلق اسعار البصل الأحمر في سوق العبور لجملة الخضراوات، أفاد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة في الغرفة التجارية بالقاهرة بتسجيل أدنى: