مش عارف تدخل أي! هذه هي بدائل الثانوية العامة 2023 بعد الإعدادية جميع المحافظات

بدائل الثانوية العامة بعد انتهاء طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي من أداء امتحانات الترم الثاني ونشر النتائج النهائية رسميًا على موقع وزارة التربية والتعليم، يبدأ الآن البحث المكثف من قِبل الطلاب وأسرهم عن بدائل للثانوية العامة التي يمكنهم الانضمام إليها، وتتوفر مجموعة متنوعة من المدارس العالمية التي توفر برامج تعليمية مشابهة لتلك المعتمدة في الثانوية العامة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مدارس خاصة تستقبل الطلاب والطالبات بفروع منفصلة لتلبية احتياجات البنين والبنات على حدة.

بدائل الثانوية العامة 2023

تتميز بدائل الثانوية العامة بتوفير خيارات متنوعة للطلاب الراغبين في الحصول على تعليم متخصص في مجالات مختلفة، وذلك بهدف تمكينهم من اكتساب المهارات والخبرات العملية التي تؤهلهم لسوق العمل وتمكّنهم من مواصلة دراساتهم العليا في تخصصات متنوعة، تُعتبر بدائل الثانوية العامة خيارًا حاسمًا للطلاب الذين يواجهون تحديات في الحصول على الثانوية العامة، سواء بسبب ظروف شخصية أو صحية أو أسباب أخرى، والذين يسعون للحصول على شهادة تعليمية تمكّنهم من تحقيق طموحاتهم المستقبلية.

مدارس ما بعد الاعدادية؟

مدرسة الضبعة النووية:

تسعى لإلحاق الطلاب ببعثات للعمل على بناء المفاعل النووي السلمي والعودة للعمل في المفاعل النووي المصري. تُعد هذه المدرسة واحدة من أهم بدائل الثانوية العامة.

مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية:

تقدم تخصصات في الهندسة والكهرباء والاتصالات والشبكات، ويتمنح الخريجون شهادة الدبلوم في كلية الهندسة والحاسبات والمعلومات. تُعتبر هذه المدرسة من أفضل البدائل لحاصلي شهادة الصف الثالث الإعدادي.

مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية:

تعد نموذجًا مصغرًا لكليات الحاسبات والمعلومات.

مدرسة غبور:

تقدم عدة تخصصات في صيانة السيارات ودهان هياكل السيارات وإصلاح هياكل السيارات وصيانة السيارات والمركبات الثقيلة.

مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي:

تعتبر من بدائل الثانوية العامة حيث تتواجد في عدة مواقع بمصر وتقدم تخصصات في المعامل والمحطات والشبكات.

بالإضافة إلى ذلك، هناك مدارس ثانوية عسكرية تعد بدائلًا للثانوية العامة وتؤهل الخريجين للالتحاق بالمعاهد العسكرية تحت إشراف وزارة الدفاع. هذه المدارس تشمل مدرسة الفسطاط الثانوية العسكرية ومدرسة الشهيد عقيد ول